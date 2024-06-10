“مجموع 170 درجة“ أفضل بدائل الثانوية العامة في مختلف محافظات الجمهورية

انتهى الصف الثالث الإعدادي من أداء الاختبارات والجدير بالذكر أن النتائج الخاصة بهم ظهرت الأسبوع الماضي وأصبح جميع الطلاب يتساءلوا حول مدارس بدائل الثانوية العامة والتي يكون لها مستقبل من الجهة العملية أيضا، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا مجموعة من المدارس التي تعد بديل جيد الثانوية العامة كما أنها لا تتطلب مجموعة كبير أيضا، وسوف نوضح لكم أيضا الوثائق المطلوبة للتقديم.

بدائل الثانوية العامة

يوجد مجموعة من المدارس التي تقبل من مجموع 170 درجة فيما أكثر كما أنها توجد في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية ومن أبرز تلك المدارس:

مدارس التجاري وهي تبدأ من مجموع 140 درجة ويوجد بها العديد من التخصصات المختلفة.

مدارس الفني الزراعي وهي تقبل من مجموع 170 وتقدم عدد من التخصصات المختلفة.

مدارس الفني المهني وهي تقبل الطلاب الحاصلين على 165 درجة.

مدارس الفندقي 3 سنين وتقبل الطلاب الحاصلين على مجموع 140 درجة.

مدارس الفني الصناعي وتقبل الحاصلين على مجموع 155 درجة ويوجد بها عدد من التخصصات.

تنسيق المدارس الفنية

يجب العلم أن تنسيق التقديم في المدارس الفنية يتم تحديد في كل محافظة بمفردها ويختلف من محافظة لأخرى وسوف تقوم كل محافظة بالإعلان عن التنسيق بها من خلال الصفحات الإلكترونية الخاصة بهم.

مستندات التقديم للصف الأول الثانوي

يجب على جميع طلاب الشهادة الإعدادية تحضير تلك الأوراق للتقديم على الصف الأول الثانوي: