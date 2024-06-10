نزل دلوقتي تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك بدون أشتراك

تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك من أكثر القنوات المحبوبة والمطلوبة لدى كثير من الناس، حيث ازداد البحث عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد بعد أن قامت إدارة القناة بتغييره من أجل عمل بعض التحديثات والتطورات على القناة ومحتواها، وذلك لأنهم يحرصون على تقديم أفضل المحتوى بأعلى جودة ممكنة، كما تحرص القناة على تقديم كل ما هو جديد ومميز عن الطبيعة والحيوانات والبيئات المختلفة، ولهذا سوف نوضح لكم تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 على جميع الأقمار الصناعية.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 على نايل سات

افتتحت قناة ناشيونال جيوغرافيك لأول مرة في عام 1997 لتكون من أهم القنوات التي تقدم مجموعة متميزة من البرامج المختلفة والمتنوعة في جميع جوانب الحياة، واستطاعت تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة في وقت قصير من مختلف أنحاء العالم، ويمكنكم تحميل القناة على جهاز التلفزيون الخاص بكم والاستمتاع بالمحتوى المميز من خلال التردد التالي:

التردد: 12467

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅔

معدل الاستقطاب: أفقي

وحرصا من إدارة القناة على وصول المحتوى لأكبر عدد من المتابعين قامت بتوفير أكثر من تردد، وإليكم تردد آخر لتحميل القناة على نايل سات:

التردد: 11411

معدل الترميز: 3000

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

معدل الاستقطاب: أفقي

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على عرب سات

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك، كما يمكنكم استقبال القناة بكل سهولة على جهاز الريسيفر عبر القمر الصناعي عرب سات من خلال معلومات التردد التالية:

التردد: 11804

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

معدل الاستقطاب: أفقي

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك

تقدم قناة ناشيونال جيوغرافيك مجموعة متميزة من أفضل البرامج التي يحبها ويتابعها ملايين الأشخاص حول العالم، ومن ضمنها: