“1000000 دينار مصرف الرشيد”.. توجيهات عاجل وجديدة من المصرف لجميع الموظفين.. الخير جاي زحف ليهم

أعلن مصرف الرشيد عن إطلاق سلف شخصية لجميع الموظفين مع كافة التسهيلات والإجراءات التي يتم طرحها أمام الراغبين في الحصول على السلف والقروض الميسرة، بالإضافة إلى أن ذلك يمكنهم من الحصول عليها بعيدًا عن منع استغلالهم من الشركات الغير معتمدة داخل الدولة وضعاف النفوس، فضلاً عن أن المصرف مقدم السلف إلى “الموظفين ومنتسبي قوات الأمن”، لكي يحصلوا عليها.

الحصول على سلف مصرف الرشيد

وأكد المصرف في بيان له، أن السلف المطروحة يكون وفقًا لإجراءات سهلة وتبسيط الحصول على المنح التي يتم إطلاقها للموظفين ومنتسبي قوات الأمن، لتصل قيمة التمويل أو السلفة إلى مليون دينار عراقي، فضلاً عن أن المصرف قام بإلغاء شرط المطالبة بهوية الدائرة أثناء التقديم والحصول على السلف الشخصية، والاعتماد على البطاقة الموحدة التي يتم إخراجها من قبل البطاقة الوطنية الموحدة وأخر 3 رواتب في بطاقة الماستر.

إجراءات الحصول على سلف الرشيد

وأشار مصرف الرشيد، إلى أن من أهم الإجراءات التي يمكنك اتباعها للحصول على السلف لمنتسبي لوزارة الدفاع، وهو إدراج الهوية التعريفية، للعمل على فصل الضباط والمرتب والعمل على تدقيق سنوات الإحالة على التقاعد، بالإضافة إلى التسهيلات التي يوفرها المصرف، وبإمكان أي موظف التقديم على الحصول على السلف، مع التسهيل في سداد الأقساط التي تكون في المواعيد المحددة بين العميل والمصرف أثناء التقديم على القروض.