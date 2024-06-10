“وزارة المالية” تكشف موعد توزيع رواتب المتقاعدين قبل عيد الاضحي 2024 في العراق!!

أقرت الحكومة الجزائرية منذ فترة قريبة زيادة كبيرة في رواتب المتقاعدين في الدولة، وهو ما قابله الشارع الجزائري بالفرح والترحاب، ومن المتوقع أن يتم صرف الرواتب الخاصة بالمتقاعدين ومعها الزيادة الجديدة التي اقراها الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب الجزائري قبل حلول عيد الأضحى المبارك، حيث وصلت نسبة الزيادة في الرواتب إلى 5% وأخذت في الانخفاض بحسب قيمة الراتب.

توزيع رواتب المتقاعدين قبل عيد الاضحي

أعلنت وزارة المالية الجزائرية أنه من المقرر أن يتم توزيع رواتب المتقاعدين قبل عيد الأضحى في الدولة مع الزيادة الجديدة قبل حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك وفقا للتالي:

ومن المعروف أن الرواتب الخاصة بالمتقاعدين يتم توزيعها على المواطنين في ميعاد 22 وحتى يوم 28 من كل شهر ميلادي.

ولكن في هذا الشهر سوف يتم صرفها بدءا من يوم 10 يونيو، وذلك بسبب قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعدة الدولة للمواطنين ومحاولة التخفيف عليهم، ومساهمة في توفير احتياجاتهم ومستلزماتهم قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

سلم زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر

يعد طرح موضوع توزيع رواتب المتقاعدين قبل عيد الأضحى جاء بعد التأكد من أن الزيادة الجديدة في رواتب المتقاعدين تم الموافقة عليها بالفعل، وجاء سلم رواتب المتقاعدين بعد الزيادة الجديدة على النحو التالي: