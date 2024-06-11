نتيجتك دلوقتي.. رابط نتائج الثالث المتوسط 2024 بالرقم الامتحاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

رابط نتائج الثالث المتوسط 2024، من المنتظر أن يكون الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط للدور الاول لعام 2024 في العراق مناسبة مهمة للطلاب والطالبات في مختلف المحافظات إنهاء طلاب تلك المرحلة لسلسلة من الاختبارات ،خلال الأيام القليلة الماضية كانت تحديا يتطلب الاستعداد والتحضير المناسب وبناءا على أداء الطلاب خلال هذه الاختبارات يترقبون بشغف نتائجهم.

ومن المهم أن نلاحظ أن معظم التوقعات تشير إلى ارتفاع نسبة النجاح لهذا العام مقارنة بالأعوام السابقة نتيجة للجهود الجادة التي بذلها الطلاب والمدرسون على مدار العام الدراسي، يعكس هذا الارتفاع في النجاح ربما جهودا مستمرة لتحسين جودة التعليم والاستعداد الجيد للاختبارات

رابط نتائج الثالث المتوسط 2024

يتطلع الطلاب وأولياء الأمور في العراق إلى إعلان نتائج الثالث المتوسط للدور الأول لعام 2024، حيث تسعى وزارة التربية العراقية إلى تقديم كافة التسهيلات لهم للاطلاع على النتائج بسهولة وبشكل إلكتروني دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة، وقد أكدت الوزارة أنه عند اكتمال عمليات التصحيح في جميع محافظات العراق، سيتم الإعلان عن النتائج رسميا عبر الموقع الرسمي، وحتى يتمكن الطلاب من استخراج النتائج يجب عليهم اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط موقع وزارة التربية العراقية. أو من خلال موقع نتائجنا. إدخال كود التحقق المرئي المعروض على الشاشة. النقر على أيقونة النتائج. اختيار الصف الثالث المتوسط للدور الاول لعام 2024. تحديد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب. إدخال الرقم الامتحاني في الخانة المخصصة. الضغط على زر استعلام.

موعد نتائج الثالث المتوسط 2024

وفقا لمصادر داخل وزارة التربية العراقية من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط للدور الأول لعام 2024 في الأيام القليلة المقبلة، يأتي ذلك بعد الانتهاء من عمليات تصحيح أوراق الاختبار ورصد الدرجات في جميع المديريات التعليمية.

وبمجرد اعتماد النتيجة رسميا سيتم الكشف عنها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع عليها بسهولة، وقد أكدت الوزارة أن جميع اللجان التابعة تعمل بجهد كبير لضمان انتهاء عمليات التصحيح بأسرع وقت ممكن، مع الحرص على دقة التصحيح والرصد لضمان نزاهة العملية وصحة النتائج.