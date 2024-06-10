موقع نتائج الثالث متوسط.. هـنا موقع ملازمنا لتنزيل نتائج الثالث متوسط pdf كل المحافظات

زاد البحث بشكل كبير عن موقع نتائج الثالث متوسط في الفترة الأخيرة، وخاصة بعد انتهاء امتحانات نهاية العام للصف الثالث متوسط في العراق، حيث من المتوقع أن يتم إعلان النتيجة في مدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وذلك بعد الانتهاء من جميع الأعمال التي تتعلق بالامتحانات من تصحيح ومراجعة وجبر الدرجات الحرجة التي تكون من 45 وحتى 49 وذلك حتى تصبح 50 درجة.

موقع نتائج الثالث متوسط

يعد الحصول على موقع نتائج الثالث متوسط هو الشغل الشاغل لكثير من الطلاب في هذه المرحلة، حيث ينتظر النتيجة عدد كبير من الطلاب في جو من القلق والترقب، ومثل كل عام فإن وزارة التربية والتعليم العراقية، تقوم بالإعلان عن النتيجة من خلال الموقع الخاص بها، أو عبر موقع نتائجنا، ويمكن لكافة الطلاب الاستعلام عن نتيجة الثالث متوسط من خلال موقع الوزارة وذلك بإتباع الخطوات التالية:

في أول الأمر يتم البحث عن موقع وزارة التربية العراقية المتوفر على الإنترنت ومن ثم الولوج إليه.

بعدها يتم التدرج إلي أسفل الصفحة وتحديد المحافظة التابع لها الطالب.

يجب الضغط بعدها على كلمة تنزيل، ولذلك تتمكن من فتح علامة تبويب جديدة.

بعد يتم تحديد خيار نتائجنا ومن ثم الضغط عليها.

في الصفحة التالية قم بالضغط لاختيار كلمة الثالث متوسط.

تحديد مدرسة الطالب المقيد بها.

تظهر أمامك كشوف الطلاب قم بالضغط على كلمة تنزيل.

بعدها يمكنك البحث بكل سهولة في الكشوفات.

الثالث متوسط

بعد معرفة موقع نتايج الثالث متوسط، يجب على القاريء أن يعرف أن الصف الثالث متوسط يعد من أبرز المراحل الدراسية التي تحدد مصير الطلاب في العراق، حيث أنها مرحلة فيصلية ينتقل فيها الطالب من مرحلة إلى مرحلة أخرى.