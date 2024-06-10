هذا رابط نتائج التاسع اليمن 2024 بالاسم ورقم الجلوس moe-ye.net .. (استعلم الآن)

عدد كبير من الطلاب يقومون بالبحث يوميا بشكل يومي عن نتائج التاسع اليمن، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن النتائج في وقت قريب جدا وخاصة بعد أن أنهى طلاب نتائج التاسع اليمن امتحاناتهم منذ فترة، كما أعلنت الوزارة على أن أعمال التصحيح والمراجعة قد انتهت بالفعل، وأن النتيجة على أبواب الإعلان عنها، لذلك نوضح لكن من خلال هذا التقرير خطوات الاستعلام عن النتيجة بكل سهولة ويسر.

نتائج التاسع اليمن

من أبرز النتائج التي تشغل بال الطلاب في اليمن هي نتائج التاسع اليمن حيث من المتوقع أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن النتائج الخاص بهم في وقت قريب جدا وفي حالة إعلان النتيجة يمكن للطلاب الاستعلام عنها بكل سهولة وذلك من خلال الخطوات التالية:

التوجه بشكل مباشر إلى موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية على الإنترنت.

يقوم الطالب بالضغط على أيقونة خدمات إلكترونية.

بعدها يتم القيام بتحديد الصف التاسع.

ومن ثم كتابة اسم الطالب.

كما يجب إدخال رقم جلوس الطالب ومن ثم التأكد من صحته.

بعدها يتم الضغط على مربع عرض النتيجة.

تظهر أمامك على الشاشة النتيجة بجميع تفاصيلها.

الاستعلام عن النتيجة من خلال الهاتف

لا تتوقف خدمات وزارة التربية والتعليم اليمنية عند حد إتاحة نتائج التاسع اليمن إلكترونيا بل يمكن للطلاب الاستعلام عنها عن طريق الهاتف، وذلك من باب تقديم أكثر قدر ممكن من التيسير والتسجيل للطلاب، ويمكن ذلك من خلال الخطوات التالية: