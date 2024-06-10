سعر ومواصفات هاتف هونر X9b: الأداء المتميز والتصميم العصري في جهاز واحد

يعتبر هاتف هونر X9b من أحدث الهواتف الذكية التي أطلقتها شركة هونر، ويأتي بمواصفات تقنية عالية وأداء متميز يجعله ينافس بقوة في سوق الهواتف الذكية، يتميز الهاتف بشاشة كبيرة ودقة عالية، ومعالج قوي، وكاميرا ثلاثية تتيح للمستخدمين التقاط صور رائعة، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الهاتف على بطارية ضخمة تدعم الشحن السريع، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف يجمع بين الأداء القوي والتصميم الأنيق.

مواصفات الهاتف

المعالج ثماني النواة Snapdragon 6 Gen 1 تكنولوجيا 4 نانو التخزين / الرام 256 جيجا بايت مع 12 جيجا رام الكاميرا الخلفية ثلاثية: 108+5+2 ميجا بكسل الكاميرا الأمامية 16 ميجا بكسل الشاشة 6.78 بوصة بدقة 1200×2652 بكسل (1.5K) نظام التشغيل أندرويد 13 البطارية 5800 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 35 واط الأبعاد 163.6×75.5×8 ملم الوزن 185 جرام السعر حوالي 8300 جنيه مصري

مميزات الهاتف

شاشة كبيرة بدقة عالية وألوان زاهية. معالج قوي يضمن أداء سلس وسريع. كاميرا خلفية ثلاثية تتيح التقاط صور بجودة ممتازة. بطارية ضخمة تدعم الشحن السريع. تصميم أنيق ومتين. يدعم شبكات الجيل الخامس 5G. يدعم تقنية NFC للدفع اللاتلامسي. مقاومة لطرطشة الماء والغبار بمعيار IP53. واجهة مستخدم سهلة الاستخدام. يدعم الشحن العكسي.

عيوب الهاتف