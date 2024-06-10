سعر ومواصفات هاتف هونر X9b: الأداء المتميز والتصميم العصري في جهاز واحد

bdalhady تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
سعر ومواصفات هاتف هونر X9b: الأداء المتميز والتصميم العصري في جهاز واحد

يعتبر هاتف هونر X9b من أحدث الهواتف الذكية التي أطلقتها شركة هونر، ويأتي بمواصفات تقنية عالية وأداء متميز يجعله ينافس بقوة في سوق الهواتف الذكية، يتميز الهاتف بشاشة كبيرة ودقة عالية، ومعالج قوي، وكاميرا ثلاثية تتيح للمستخدمين التقاط صور رائعة، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الهاتف على بطارية ضخمة تدعم الشحن السريع، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف يجمع بين الأداء القوي والتصميم الأنيق.

مواصفات الهاتف

المعالجثماني النواة Snapdragon 6 Gen 1 تكنولوجيا 4 نانو
التخزين / الرام256 جيجا بايت مع 12 جيجا رام
الكاميرا الخلفيةثلاثية: 108+5+2 ميجا بكسل
الكاميرا الأمامية16 ميجا بكسل
الشاشة6.78 بوصة بدقة 1200×2652 بكسل (1.5K)
نظام التشغيلأندرويد 13
البطارية5800 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 35 واط
الأبعاد163.6×75.5×8 ملم
الوزن185 جرام
السعرحوالي 8300 جنيه مصري

مميزات الهاتف

  1. شاشة كبيرة بدقة عالية وألوان زاهية.
  2. معالج قوي يضمن أداء سلس وسريع.
  3. كاميرا خلفية ثلاثية تتيح التقاط صور بجودة ممتازة.
  4. بطارية ضخمة تدعم الشحن السريع.
  5. تصميم أنيق ومتين.
  6. يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.
  7. يدعم تقنية NFC للدفع اللاتلامسي.
  8. مقاومة لطرطشة الماء والغبار بمعيار IP53.
  9. واجهة مستخدم سهلة الاستخدام.
  10. يدعم الشحن العكسي.

عيوب الهاتف

  1. لا يدعم تركيب كارت ميموري لزيادة المساحة التخزينية.
  2. ظهر الهاتف مصنوع من البلاستيك.
  3. لا يدعم الشحن اللاسلكي.
  4. الكاميرا الأمامية بدقة متوسطة مقارنة بالمنافسين.
  5. لا يحتوي على منفذ سماعات 3.5 ملم.
  6. لا يدعم مقاومة الماء بشكل كامل.
  7. السعر قد يكون مرتفعًا لبعض المستخدمين.
  8. لا يدعم تقنية الشحن السريع بقوة أعلى من 35 واط.

 

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معلومات الكاتب
bdalhady

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