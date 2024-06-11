خصومات كتييييير…. عروض كارفور مصر اليوم 2024 علي جميع الاجهزة الكهربائية بخصومات تصل 50% بمناسبة الصيف

عروض كارفور مصر اليوم 2024 تعد من أكثر العروض جاذبية وإثارة، حيث يبرز هايبر كارفور كواحد من أبرز المتاجر الكبرى التي تسعى دائما لتقديم خصومات مغرية وعروض متنوعة على مدار العام، يتخصص كارفور في توفير تخفيضات مميزة تشمل السلع الغذائية المنتجات المتنوعة والأجهزة الإلكترونية والكهربائية، ويأتي هذا اليوم بباقة من العروض القوية على مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية التي تستمر طوال شهر يونيو احتفالا بموسم الصيف.

عروض كارفور مصر اليوم 2024

يتساءل العديد من المواطنين عن عروض كارفور مصر اليوم 2024، حيث أطلقت شركة كارفور مجلة شهرية تتضمن أحدث العروض والخصومات، بالإضافة إلى خصومات أسبوعية مميزة على المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية ومن أبرز هذه العروض التي قدمتها كارفور:

زيت الخليط بسعة 700 مل يبلغ سعره 37 جنيه.

نسكافيه كلاسيك بوزن 190 جم:متوفر بسعر 189 جنيه.

كيلو صدور دجاج بالعظم سعره يبلغ 150 جنيه.

كيلو سمك بلطي متاح بسعر 80 جنيه.

كيلو برتقال بلدى العصير بسعر 8 جنيه.

ربع كيلو لانشون سعره 57 جنيه.

لانشون الفراخ بوزن ربع كيلو: سعره 80 جنيه.

تأتي هذه العروض في إطار حرص كارفور على توفير أفضل الأسعار لعملائها وتلبية احتياجاتهم المتنوعة، تسعى كارفور من خلال مجلتها الشهرية وخصوماتها الأسبوعية إلى تقديم تشكيلة واسعة من المنتجات بأسعار مخفضة، مما يساهم في تخفيف العبء المالي على الأسر المصرية ويتيح لهم الفرصة للاستفادة من جودة المنتجات المتوفرة.

عروض كارفور على المنتجات الغذائية

تحتوي مجلة كارفور على العديد من الأسعار الجذابة التي يمكن الاستفادة منها حتى يوم وذلك قبل إصدار المجلة الجديدة التي ستتضمن عروض وخصومات جديدة ومن بين أبرز الأسعار المتاحة حالياً: