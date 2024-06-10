توقعات ليلى عبداللطيف عن مصر محزنة جدًا “صدمة للمواطنين في أول أيام عيد الأضحى” 2024

Gehad hussin تاريخ النشر تصنيف أخبار مصر
توقعات ليلى عبداللطيف عن مصر محزنة جدًا “صدمة للمواطنين في أول أيام عيد الأضحى” 2024

قامت ليلي عبداللطيف بالتصريح ببعض توقعاتها عن مصر خلال الفترة القادمة وذلك خلال مداخلة هاتفية لها استضافتها في برنامج الحكاية مع الاعلامي عمرو أديب خلال الساعات الاخيرة الماضية ويبحث الكثير من المهتمين عن توقعات ليلى عبداللطيف عن مصر حيث توقعت الكثير من الأحداث والتطورات السياسية التي تخص الحكومة الجديدة ، بالإضافة إلى التوقعات بالزلازل والفيضانات وخلال السطور التالية نكشف عن ما صرحت به ليلي عبد اللطيف عن مصر.

توقعات ليلى عبداللطيف عن مصر

خلال مداخلة للعرافة ليلي عبداللطيف خلال الساعات الماضية مع الإعلامي “عمرو أديب” حيث توقعت أن الازمة الاقتصادية الحالية التي تمر بها مصر هي مرحلة انتقالية ، وتنبأت بانخفاض الأسعار للكثير من المنتجات والسلع الغذائية خلال الفترة القادمة ، كما تنبأت أن المناطق الحدودية في مصر ستشهد العديد من الأحداث المهمة ، وتنبأت بنجاح الحكومة المصرية الجديدة في داخل مصر وخارجها ، كما توقعت حدوث الكوارث على السواحل المصرية ، حدوث هزات أرضية ودمار كبير في أحد المدن المصرية.

توقعات ليلي عبداللطيف الأخيرة

الكثير من المصريين في حالة صدمة كبيرة بعد توقعات وتصريحات ليلي عبداللطيف في الساعات الاخيرة الماضية حيث صرحت أن لا صحة لما نشر عنها أن أول أيام عيد الأضحى المبارك سيكون حزيًا على مصر والمصريين ، كما توقعت أن مصر ستبقي صامدة في وجه الحروب والاعداء بسبب قوة وتحكم الجيش المصري ، كما توقعت باستمرار أزمة الكهرباء الحالية ، وتوقعات بحدوث الكثير من الرشاوي والفضائح التي تهز كيان الدولة المصرية وفساد كبير خلفته الحكومة السابقة.

إنضم لقناتنا على تيليجرام
معلومات الكاتب
Gehad hussin

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
“أحداث قوية” مسلسل قيامة عثمان الحلقة 164 عبر قناة Atv التركية ومترجمة على قناة الفجر الجزائرية في موعدها الرسمي
إنضم لقناتنا على واتساب