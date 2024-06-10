اشتريه وانت مغمض وهيعجبك.. تعرف على سعر ومواصفات موبايل اوبو a60 في مصر

شركة أوبو تعتبر من أبرز الشركات المصنعة للهواتف الذكية في العالم وقد نالت شهرة واسعة بفضل تقديمها لأجهزة تجمع بين الجودة العالية والتكنولوجيا المتقدمة بأسعار معقولة حيث أن هاتف Oppo A60 يمثل إضافة جديدة إلى تشكيلة أوبو كما يأتي الهاتف بمواصفات قوية وتصميم جذاب يلبي احتياجات المستخدمين في الفئة المتوسطة لذلك سوف نوضح لكم من خلال هذا المقال سعر ومواصفات الهاتف تابعونا لمعرفة التفاصيل.

مواصفات موبايل اوبو a60

موبايل Oppo A60 يأتي بإمكانات مذهلة تجعله من الهواتف المنافسة في الفئة المتوسطة إليك المواصفات الرئيسية لهذا الهاتف:

الهاتف الجديد يحتوي علي بشاشة كبيرة من نوع أموليد يصل قياسها إلى 6.5 بوصة.

كما أن هاتف أوبو A60 يعمل بنظام تشغيل أندرويد 14.

من أهم مميزات الهاتف وجود معالج سناب دراجون 680.

يحتوي هذا الهاتف على كاميرا اساسية والتي تقدم صور بجودة تصل دقتها إلى 64 ميجا بيكسل.

كما تصل مساحة تخزين الهاتف إلى 256 جيجا بايت.

أما الذاكرة الخاصة بالهاتف فتصل دقتها إلى 8 جيجا رام.

تصل سعة البطارية الخاصة بالهاتف إلى 5000 مللي أمبير

أسعار هاتف أوبو A60 في الأسواق المختلفة

السوق المصري يصل سعر الهاتف إلى ما يقرب من 7,839 جنيه.

السوق السعودي يصل سعر الهاتف إلى نحو 952 ريال.

السوق الإماراتي يصل سعر الهاتف إلى 932 درهم.

السوق الأردني يصل سعر الهاتف إلى 180 دينار.

الأسواق العالمية يصل سعر الهاتف إلى نحو 254 دولار أمريكي.

عيوب هاتف أوبو A60

كما هو الحال مع أي هاتف ذكي هناك بعض العيوب والسلبيات التي يمكن أن تكون موجودة في هاتف Oppo A60 على الرغم من مميزاته الجذابة إليك بعض العيوب المحتملة التي قد تواجهها: