مجموعة القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو 2024 + موعد المباراة والتشكيلة المتوقعة

يستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لعب مباراة ودية أمام عشاق كرة القدم اليوم على الاستاد في مدينة الإسكندرية بناء على طلب المدير الفني للقلعة الحمراء من أجل يتمكن من تجهيز كل اللاعبين المباراة القادمة في بطولة الدوري المصري أمام فريق فاركو وخاصة أن فريق لم يلعب أي جولة في الدوري المصري منذ حصل على لقب دوري أبطال أفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو

من المقرر لابد من تثبيت كل القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو على جهاز التلفزيون الخاص بك، لذا يمكنك أن تتعرف على ترددات القناة من خلال السطور التالية:

تردد قناة نادي الأهلي على القمر الصناعي نايل سات

إذا كنت ترغب في مشاهدة المباراة يمكنك أن تتابع الجدول التالي

القمر الصناعي نايل سات التردد 12341 معامل الترميز 27500 معامل الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ ⅚

تردد آخر لقناة الأهلي على القمر الصناعي نايل سات

إذا كنت ترغب في مشاهدة كل مباراة الأهلي يمكنك أن تتابع الجدول التالي:

القمر الصناعي نايل سات التردد 11747 معامل الترميز 27500 معامل الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ ⅚

موعد مباراة الأهلي

موعد عرض مباراة الأهلي في الدور دوري المصري حيث تذاع المباراة في 18 من الشهر الجاري، على استاد القاهرة العرب في مدينةالقاهرة ، وتنطلق هذه المباراة المؤجلة بين فريق الأهلي من الجولة 11 لمسابقة الدوري المصري، في تمام السابعة مساءً، ويمكن أن يتم عرض كافة المباريات المتاحة، عبر القنوات الناقلة والتي تتمثل في قناة أون تايم سبورت وقناة بين سبورت الرياضية.