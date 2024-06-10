“ألف مليون مبرووك”.. رابط رسمي نتائج الثالث متوسط الدور الأول على موقع الوزارة epedu.gov.iq

النتائج هي من أكثر المواضيع التي قد تدخل الفرحة والسرور على الطلاب، والبعض يحس بحالة من الحزن والتعاسة عند عدم حصوله على الدرجات الغير مؤهل لها، هي تمامًا ما ينتظره طلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط الدور الأول في جميع محافظات العراق، حتى أن كافة الجهات التعليمية المختلفة، تبذل قصارى جهدها لكي يتم العمل على إعلان النتائج ورفعها عبر الموقع الرسمي للوزارة في أقرب وقت، ولكي يتم العمل على فتح باب الإعتراضات أمام الطلاب.

لينك نتائج الثالث متوسط الدور الأول في العراق

ولكي يتم العمل على إعلان جميع كشوفات نتائج الثالث متوسط الدور الأول في محافظات العراق، والتعرف على الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية، وذلك بإتباع الخطوات المتمثلة في الأتي:-

أذهب إلى موقع الوزارة الرسمي.

أو أن تقوم بالذهاب إلى موقع نتائجنا.

كذلك يمكنك تسجيل بيانات الدخول فيما بعد.

على أن يتم تحديد المحافظة المقيم بها الطالب وكذلك الطالبة.

القيام بإدخال كافة المعلومات الخاصة بالطالب في الخانات المخصصة لذلك.

الضغط على زر “تنزيل”.

حتى يتم تنزيل جميع الكشوفات الخاصة بالصف الثالث متوسط الدور الأول.

مراجعة نتائج الثالث متوسط الدور الأول

وتتم المراجعة الخاصة بالصف الثالث متوسط الدور الأول، مراجعة دقيقة وحازمة، بحيث تضمن حصول كل طالب وطالبة على ما يستحقه وفقًا لأداءه في الإمتحانات، على أن يتم العمل على رفع النتائج عبر الموقع الرسمي الرسمي فيما بعد، كما يكون ذلك بعد اعتماد النتائج بشكل رسمي من قبل وزير التربية العراقي.