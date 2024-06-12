“شوف هتقبض امتى”.. موعد صرف رواتب شهر يونيو 2024 في المغرب 

يبحث الكثير من المواطنين الموظفين عبر مواقع التواصل المختلفة عن حقيقة قيام الحكومة المغربية بالإعلان عن تبكير صرف رواتب الموظفين شهر يونيو 2024 وذلك قبل حلول عيد الأضحى المبارك ام ان تلك الأخبار مجرد شائعات وأن الموعد الخاص بنزول الرواتب كما هو في الميعاد الخاص به ونوضح في سياق تقريرنا التالي التفاصيل الخاصة بموعد صرف رواتب الموظفين شهر يونيو 2024 في المغرب

موعد صرف رواتب شهر يونيو 2024 المغرب

قامت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المغربية بعد عمليات البحث المتزايدة من قبل الموظفين بالإعلان عن تبكير موعد صرف رواتب شهر يونيو 2024 لتكون يوم الاربعاء الموافق 12/6/2024 وذلك بدلا من نزول الراتب اخر الشهر وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

خطوات الاستعلام عن رواتب الموظفين في المغرب

حتى يتمكن موظفي القطاع العام والقطاع الخاص في المغرب من الاستعلام عن الرواتب الخاصه بهم يوجد عدة خطوات لابد من إتباعها وهي كالآتي:

اولا: لابد من الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة الاقتصاد والمالية المغربية.

ثانيا: اختيار إلاستعلام عن الراتب من القائمة.

ثالثا: اختيار الجهة التي يعمل بها المواطن.

رابعا: كتابة اسم المستعلم والرقم السري مع إدخال رقم التعريف الوطني الخاص به.

خامسا: الضغط على كلمة استعلام.

سادسا: سيقوم الموقع بعرض قيمة الراتب الخاص بالمستعلم.

زيادة الحد الادنى للأجور في المغرب

أعلنت الحكومه العراقية عن زيادة الحد الادنى للأجور، وذلك بقيمه 10% بالنسبة للقطاع الخاص تطبق من قيمة الراتب لشهر يوليو القادم بنسبه 5% أما نسبة 5% الأخرى فتكون الزيادة من شهر يوليو العام القادم، أما بالنسبة للقطاع الحكومي فتم زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 درهم مغربي تطبق من الشهر القادم بنسبة 500 درهم بداية من الشهر القادم أما نسبة 5% الأخرى تكون بداية من شهر يوليو للعام القادم و تأتي تلك الزيادة تماشيا مع غلاء الأسعار في الفترة الاخيرة.