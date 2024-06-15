التقديم هيبدأ قريب خالص في مسابقة ال18.. موعد مسابقة المعلمين الجديدة 2024+التخصصات المطلوبة+الشروط+التقديرات

موعد مسابقة المعلمين الجديدة ازداد البحث عنه بكثرة؛ لأن تلك المسابقة تعد المسابقة الأبرز، ومن المقرر اعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الإعلان عنها، بالإضافة إلى إعلانه عن موعدها؛ وهي تُعد فرصة رائعة للراغبين بأن يحصلوا على وظيفة معلم بوزارة التربية والتعليم، وسنعرفك في هذا المقال عن موعد تلك المسابقة والشروط المطلوبة لأجل التقديم عليها كذلك؛ حتى إذا ما كنت ترغب في التقديم بها.

موعد مسابقة المعلمين الجديدة

لقد قام وزير التربية والتعليم وكذلك الدكتور الموقر رضا حجازي وزير التعليم الفني مع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي المتعلق بالتنظيم والإدارة على موعد مسابقة المعلمين الجديدة، وسيعلن عنها الجهاز في نهاية شهر يونيو، ومما يجدر ذكره هو أنه وعلى أساس البيان الذي أصدرته الوزارة في يوم السبت؛ فسيتم الإعلان عن عدة وظائف شاغرة خلال المسابقات التي تم تنفيذها بالفعل؛ وهذا لشغل الوظائف الخاصة بالمعلمين المساعدين بالوزارة، وهذا منذ تاريخ يوليو من سنة 2022.

شروط التقديم في مسابقة المعلمين الجديدة

للتقديم في مسابقة المعلمين الجديدة؛ لابد من توفر بعض الشروط في الأشخاص المتقدمين؛ حتى يستطيعوا التقديم ويتم قبولهم؛ وفيما يلي نوضح لك هذه الشروط على النحو التالي: