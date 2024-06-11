من الأشياء التي يتم التساؤل عنها بشكل مستمر في تلك الفترة هي موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 بالمغرب وهذا بمناسبة اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك حيث يرغب الجميع في الحصول على رواتبهم من أجل الاستمتاع بالعطلة والحصول على كل ما يريدونه لذلك قامت الجهات المعنية بالإعلان عن موعد صرف الرواتب وذلك ما سوف نوضحه لكم من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا الزيادة التي من المقرر إضافتها.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 بالمغرب

انتشرت الكثير من الأخبار حول تبكير موعد صرف مرتبات شهر يوليو بالمغرب مما جعل الجميع يتساءل حول هذا الأمر وبناء على ذلك صرحت الجهات المسؤولة عن أنه سوف يتم صرف الرواتب لكافة القطاعات المختلفة يوم 12 من يونيو وذلك بدلا من يوم 25 وهذا بشكل استثنائي بمناسبة عيد الأضحى.

رابط الاستعلام عن رواتب الموظفين بالمغرب

يرجى اتباع الخطوات الآتية من أجل الاستعلام عن موعد صرف رواتب الموظفين:

أولا يجب الدخول على صفحة وزارة الاقتصاد والمالية في المغرب. ثانيا من قائمة الخدمات التي تقدمها الصفحة قم بالدخول على خيار رواتب. ثالثا يرجى إدخال المكان الذي يعمل فيه الموظف. رابعا سوف يتطلب منك مجموعة من البيانات التي يجب عليها إدخالها بشكل صحيح. أخيرا اضغط على ايقونة استعلام.

زيادة رواتب الموظفين في المغرب

صرحت الجهات المسؤولة عن زيادة رواتب الموظفين في المغرب بنسبة تصل حتى 10٪ وسوف يتم صرف جزء منها في شهر يوليو لعام 2024، والجزء الآخر سوف يحصل عليه الموظف في شهر يوليو لعام 2025.