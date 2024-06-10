“من هنا استعلم”.. طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024 عبر موقع results.mlazemna.com

نتائج الثالث المتوسط من أبرز المواضيع المتداولة خلال الفترة الراهنة، خاصة أن هذه النتيجة يترتب عليها بشكل كبير المسير الأكاديمي للطلاب، وترغب وزارة التربية والتعليم العراقية من حصر كافة درجات الطلاب في أقرب وقت قبل الإعلان عنها بشكل رسمي لضمان تحقيق العدالة، كما نعلم أن الفترة الراهنة هي الفترة التي يشعر الطلاب خلالها بالقلق والتوتر بسبب بعض الأخبار التي يتم نشرها بشأن النتيجة.
موعد ظهور نتائج الثالث المتوسط 2024
وضحت وزارة التربية والتعليم العراقية أن تأخير الإعلان عن النتائج جاء بسبب حرص الوزارة على حصر كافة درجات الطلاب من أجل تحقيق مبدأ العدالة وأيضا لضمان أن يحصل كل طالب على حقه،
كما صرحت الوزارة أن خلال الأيام القليلة الماضية ستقوم بالإعلان عن النتيجة، أي أن قبل انتهاء شهر يونيو ستكون قد قامت بالإعلان عن النتيجة في جميع المحافظات العراقية، ويمكنك أن يحصل الطلاب على النتيجة من خلال موقع الوزارة الرسمي أو من خلال منصة نتائجنا.
طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط لعام 2024 دور أول
يمكنك عزيزي الطالب أن تستعلم عن النتيجة بشكل سهل وبسيط، وهذا يكون من خلال السير على الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية.
- أو من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لنتائجنا.
- حدد أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.
- تحديد القسم الخاص “بنتائج الطلاب”.
حدد أيقونة “نتائج طلاب الصف الثالث المتوسط”.
- ثم قم باختيار “نتائج الدور الأول“.
- على الطالب أن يحدد المحافظة التي ينتمي لها الطالب سواء كانت محافظة كربلاء، نينوى، بابل أو غيرها من المحافظات الأخرى.
- إدخال الرقم الامتحاني واسم الطالب.
وفي النهاية قم بالضغط على أيقونة “عرض النتيجة “.