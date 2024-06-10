“من هنا استعلم”.. طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024 عبر موقع results.mlazemna.com

نتائج الثالث المتوسط من أبرز المواضيع المتداولة خلال الفترة الراهنة، خاصة أن هذه النتيجة يترتب عليها بشكل كبير المسير الأكاديمي للطلاب، وترغب وزارة التربية والتعليم العراقية من حصر كافة درجات الطلاب في أقرب وقت قبل الإعلان عنها بشكل رسمي لضمان تحقيق العدالة، كما نعلم أن الفترة الراهنة هي الفترة التي يشعر الطلاب خلالها بالقلق والتوتر بسبب بعض الأخبار التي يتم نشرها بشأن النتيجة.

موعد ظهور نتائج الثالث المتوسط 2024

وضحت وزارة التربية والتعليم العراقية أن تأخير الإعلان عن النتائج جاء بسبب حرص الوزارة على حصر كافة درجات الطلاب من أجل تحقيق مبدأ العدالة وأيضا لضمان أن يحصل كل طالب على حقه،

كما صرحت الوزارة أن خلال الأيام القليلة الماضية ستقوم بالإعلان عن النتيجة، أي أن قبل انتهاء شهر يونيو ستكون قد قامت بالإعلان عن النتيجة في جميع المحافظات العراقية، ويمكنك أن يحصل الطلاب على النتيجة من خلال موقع الوزارة الرسمي أو من خلال منصة نتائجنا.

طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط لعام 2024 دور أول

يمكنك عزيزي الطالب أن تستعلم عن النتيجة بشكل سهل وبسيط، وهذا يكون من خلال السير على الخطوات التالية: