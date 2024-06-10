يتكرر السؤال حول موعد الإعلان عن أسماء المستفيدين من الوجبة الأخيرة للرعاية الاجتماعية يوميًا على محركات البحث جوجل، يترقب العديد من المواطنين العراقيين هذه الوجبة، آملين في صرفها قبل عيد الأضحى المبارك، تثار العديد من التساؤلات حول ما إذا كانت هذه الوجبة ستُلغى أو سيتم الإعلان عنها قبل حلول العيد، حتى الآن، لا توجد أي أخبار تشير إلى الإعلان عنها خلال هذا الأسبوع، سنوافيكم بكافة التفاصيل في هذا المقال.

اسماء المستفيدين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

نضع بين أيديكم الآن كل ما يخص إسمك بينهم وهل ستصرف قبل العيد، أسماء المستفيدين “الوجبة الأخيرة” للرعاية الإجتماعية بالعراق 2024، برنامج الرعاية الاجتماعية هو مبادرة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للمواطنين العراقيين الذين تجاوزوا حدود الفقر ويعانون من ضيق العيش. تشمل هذه الفئات:

– الفقراء والمحتاجون الذين لا يملكون دخلًا شهريًا ثابتًا.

– المطلقات اللاتي يحملن حكمًا قضائيًا بالطلاق.

– زوجات السجناء مع تقديم الحكم القضائي.

– الأرامل اللاتي توفي أزواجهن.

– أبناء الشهداء والأيتام الذين لا يملكون دخلًا.

– أصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة.

– أصحاب الإعاقات مع تقديم شهادة تثبت الإعاقة.

– العاطلون عن العمل.

– من ينطبق عليهم الشروط والفئة العمرية المطلوبة التي تتراوح بين 16 و55 عامًا للنساء،و بين 18 و60 عامًا للرجال.

رابط الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية 2024

بعد أن تعرفنا معا من خلال ما سبق على إسمك بينهم وهل ستصرف قبل العيد، أسماء المستفيدين “الوجبة الأخيرة” للرعاية الإجتماعية بالعراق وموعد صرفها 2024، على كل من تنطبق عليهم الشروط السابقة الدخول إلى موقع وزارة العمل والاستعلام عن أسمائهم ضمن قائمة أسماء الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة، يمكن ذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع منصة مظلتي الإلكترونية.

تحديد المحافظة التابع لها.

اختيار الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها.

إدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

الضغط على زر الاستعلام.

ستظهر الكشوفات فور الإعلان عن المقبولين.

الفئات الغير مستحقه لدعم الرعاية الاجتماعية

هناك مجموعة من الفئات التي لن يتم منحها دعم الرعاية الاجتماعية، وتشمل: