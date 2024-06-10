كيكة الزبادي السريعة من أنجح الكيكات اللي تعملوها هشة ومرتفعة و بتدوب في البوء طعمها لا يقاوم

تعد كيكة الزبادي الهشة، من أشهى وأبسط الحلويات التي يمكن تحضيرها في المنزل، تتميز هذه الكيكة بطعمها الفريد والمختلف عن الكيكات التقليدية، كما أنها خفيفة على المعدة ويمكن تقديمها في وجبات الفطور للأطفال، أو كوجبة خفيفة للعشاء لجميع أفراد العائلة، بفضل مكوناتها المفيدة، تمد كيكة الزبادي الجسم بالعناصر الغذائية اللازمة دون زيادة السعرات الحرارية بشكل كبير، في هذا المقال، سنتعرف على وصفة كيكة الزبادي الهشة وكيفية تحضيرها بخطوات بسيطة.

طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة

كيكة الزبادي الهشة تعتبر واحدة من أشهى وأخف أنواع الكيك، التي يمكن تحضيرها في المنزل بسهولة، تعتمد هذه الكيكة بشكل أساسي على الزبادي كمكون رئيسي، مما يجعلها وصفة مفيدة وصحية خاصة للأطفال، يمكن تقديم كيكة الزبادي كوجبة خفيفة مع الشاي في أي وقت من اليوم، وهي أيضًا خيار رائع للاحتفالات والمناسبات العائلية.

المقادير:

لتحضير كيكة الزبادي الهشة، نحتاج إلى:

– 2.5 كوب دقيق

– 1 كوب زبادي

– 1.5 كوب سكر

– نصف كوب زيت ذرة

– 2 بيضة

– 1 ملعقة صغيرة فانيليا

– 1 ملعقة كبيرة باكينج بودر

– رشة ملح

– سكر بودرة للتزيين (اختياري)

خطوات تحضير كيكة الزبادي الهشة