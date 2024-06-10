“عيار 21 طاااااير“.. اسعار الذهب في الاردن اليوم في الأسواق ومحلات الصاغة

سوف نوضح لكم اليوم من خلال مقالنا سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21 سعر الذهب من الأشياء التي شغلت بال عدد كبير من المواطنين وذلك لأنه شهد تغييرات عديدة في الآونة الأخيرة ونجد أن المتحكم الرئيسي في سعر الذهب هو الدولار الأمريكي وارتفاع سعرهما يسبب سعر السلع والمنتجات الأخرى، وهذا ما سوف نقدمه لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21

الجدير بالذكر أن سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21 شهد ارتفاع ملحوظ وهذا بقيمة سبعين قرش للجرام ليكون سعر الجرام بيع 49 دينار بينما سعر الشراء هو 46 دينار وسعره عالميا هو 65.7 دولار أمريكي، وبلغ سعر الذهب عيار 24 شراء 53 دينار ووصل سعره بيع 55 دينار بينما سعره عالميا هو 75 دولار أمريكي، أما فيما يخص سعر الذهب عيار 18 سعر البيع 43 دينار بينما سعر الشراء هو 39.5 دينار، وسجل سعره مقابل الدولار الأمريكي 56.30 دولار أمريكي، ووفقا لما صرحت عنه بعض المصادر أنه تم رفع سعر المجوهرات بشكل عام وذلك على المستوى العالمي.

العوامل التي تتحكم في سعر الذهب

ديسعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21يوجد مجموعة من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب وهي قلة العرض والطلب على المعدن في حين زيادة الطلب سوف يؤدي هذا إلى زيادة سعر الذهب والعكس صحيح، بالإضافة إلى أن البورصة العالمية لها دور أساسي أيضا في التحكم في سعر الذهب سواء بالزيادة أو النقصان.

سعر الجنيه الذهب في الاردن

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم داخل الاردن بيع 365.99 دينار، بينما وصل سعر الشراء 366.36 دينار.