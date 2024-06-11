25 ألف جنيه وجهز أوراق التقديم في شقق الإسكان لمحدودي الدخل واطلع على بنك الإسكان والتعمير

أوراق التقديم في شقق الإسكان لمحدودي الدخل يبحث الكثير من الشباب ومحدودي الدخل عنها؛ لكي يستطيعوا أن يقوموا بحجز شقة لهم من هذه الشقق؛ لأن الوزارة توفرها بأسعار أقل من أسعار الشقق السكنية الأخرى؛ بما يسهل على الشباب امتلاك شقة للزواج بها، أو امتلاك إحدى الأسر شقة خاصة بها إذا لم يكن لديهم شقة سكنية مناسبة؛ ولذا فإن هناك بعض الأوراق التي تطلب للتأكد من أهلية المتقدمين ومطابقتها للشروط المطلوبة؛ ولذا فإننا سنعرفك هنا على الأوراق والشروط المطلوبة للتقديم بشقق الإسكان.

أوراق التقديم في شقق الإسكان لمحدودي الدخل

يتطلب التقديم على شقق الإسكان تقديم بعض الأوراق المثبتة لأهلية حصول المتقدمين للحصول على الشقق، وفيما يلي نوضح لك أوراق التقديم في شقق الإسكان لمحدودي الدخل على النحو التالي:

صورة لبطاقة المتقدم.

مستندات مثبتة للدخل وأن يكون دخل المتقدم المذكور هو صافي دخل المتقدم الشهري.

شهادات الميلاد الخاصة بالأولاد إذا كان موجودين.

تقديم الإيصال الخاص بتسديد مقدم الحجز، بالإضافة إلى مصاريف التسجيل الحاصل عليها المتقدم وقت التسديد بالبريد.

في حالة تزوج المتقدم فإن عليه أن يقدم مفردات المرتب الخاص بزوجته، وفي حالة عدم عملها يقدم كذلك إقرارًا بذلك.

وثيقة الزواج.

شروط التقديم في شقق الإسكان لمحدودي الدخل

أوضحت وزارة الإسكان أن هناك شروط لازمة من أجل التقديم في شقق الإسكان لمحدودي الدخل، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي: