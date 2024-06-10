“الناجح يرفع ايده”.. موعد ظهور نتائج البكالوريا في الجزائر 2024 وخطوات الاستعلام عنها

قامت وزارة التربية الوطنية بالإعلان عن موعد ظهور نتائج البكالوريا في بيان رسمي عبر موقع الرسمي لها، حيث تعتبر امتحانات هذه الشهادة من أهم الأمور التي تهم الطلاب في الجزائر، بالإضافة إلى ذلك يمكن عند ظهور النتائج الاستعلام بكل سهولة بشكل إلكتروني من خلال الرابط المعلن عنه والذي سنوضح بالتفصيل لكم في هذا المقال.

موعد نتائج البكالوريا 2024 في الجزائر

صرحت وزارة التربية الوطنية في بيان رسمي لها عبر الموقع الإلكتروني عن مواعيد ظهور نتائج البكالوريا، حيث من المتوقع أن تظهر النتيجة يوم 15 من شهر يوليو القادم 2024، وبالتحديد سيتم الإعلان عن النتيجة في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

ومن الجدير بالذكر أن الطلاب في الجزائر بدأوا في أداء امتحانات البكالوريا من يوم الأحد الموافق 9 من شهر يونيو الجاري 2024، وتستمر الامتحانات حتى يوم 13 من الشهر نفسه، أي أن ظهور النتيجة سوف يستغرق شهر تقريبًا.

خطوات الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2024

كشفت وزارة التربية الوطنية عن طريقة الاستعلام عن نتيجة البكالوريا، وطريقة الاستعلام ستكون كما هي متمثلة على النحو التالي:

الدخول في البداية إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية.

تحديد خيار “تبويب النتائج الخاصة بالبكالوريا“.

الضغط على أيقونة “الاستعلام عن النتائج”.

إدخال المعلومات المطلوبة الخاصة بالطالب من أجل الاستعلام.

في نهاية الخطوات اضغظ على أيقونة “الاستعلام من أجل إظهار النتيجة”.

وكشفت الوزارة أن عملية التصحيح تتم بعد انتهاء عملية التصحيح وحصر الدرجات، وأن النتيجة لم يتم الإعلان عنها إلا بعد حصر جميع الدرجات، كما طالبت الوزارة من الجميع عدم تصديق أي أخبار يتم نشرها عبر منصات غير رسمية، وأن ما الصح ما يتم نشره عبر المواقع الرسمية للوزارة.