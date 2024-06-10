“رابط نتائجنا PDF”.. نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول بالاسم عبر موقع وزارة التربية في جميع محافظات العراق

يزدا ترقب الإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية وذلك تزامنا مع انتهاء امتحانات الثالث المتوسط خلال الأسبوع الماضي، ومن المتوقع ظهورها قبل حلول عيد الأضحى حيث الآن في مرحلة تصحيح الأوراق الامتحانية والمراجعة ورصد الدرجات، وسوف يتم الإعلان عنها بمجرد الانتهاء منها، وفي هذا السياق سوف نوضح كافة التفاصيل عنها إلى جانب خطوات الاستعلام عنها.
نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول
تم الإعلان عن تفاصيل حول نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول من قبل أنها سوف تظهر بشكل مركزي، ومن المتوقع أن تظهر النتائج عادةً في فترة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من تاريخ انتهاء الامتحانات، وكما أكدت الوزارة أنه سيتم رفع الدرجات الحرجة التي تتراوح ما بين 45 و49 درجة، لتصبح 50 درجة، ومع ذلك، لم يتم حتى الآن تحديد أي موعد رسمي نهائي من قبل وزارة التربية والتعليم لرفع نتائج الطلاب بصورة إلكترونية، وتشير التوقعات بأن هذه النتائج ستكون مرتفعة مقارنة بالأعوام الماضية حيث تظهر مدى التحصيل الدراسي الذي حصل عليه الطلاب من كافة المواد الدراسية.
خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول
إذا رغبت في الحصول على نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول بالاسم والرقم الامتحاني، فاتبع الخطوات التالية:
- توجه إلى موقع “نتائجنا” الإلكتروني، أو يمكنك زيارة موقع “وزارة التربية العراقية“.
- بعد الدخول إلى الموقع، توجه إلى أسفل الصفحة واختر المحافظة التي تتبع لها.
- حدد نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول.
- انقر على كلمة “تنزيل” الموجودة باللون الاخضر بجوار اسم محافظتك وانتقل إلى علامة تبويب جديدة.
- انتظر حتى يتم تحميل كشوف النتيجة على جهازك بشكل كامل وبصيغة PDF.
- افتح الملفات وابحث عن اسمك ودرجاتك في كل المواد الدراسية.