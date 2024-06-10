“رابط نتائجنا PDF”.. نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول بالاسم عبر موقع وزارة التربية في جميع محافظات العراق

يزدا ترقب الإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية وذلك تزامنا مع انتهاء امتحانات الثالث المتوسط خلال الأسبوع الماضي، ومن المتوقع ظهورها قبل حلول عيد الأضحى حيث الآن في مرحلة تصحيح الأوراق الامتحانية والمراجعة ورصد الدرجات، وسوف يتم الإعلان عنها بمجرد الانتهاء منها، وفي هذا السياق سوف نوضح كافة التفاصيل عنها إلى جانب خطوات الاستعلام عنها.

نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول

تم الإعلان عن تفاصيل حول نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول من قبل أنها سوف تظهر بشكل مركزي، ومن المتوقع أن تظهر النتائج عادةً في فترة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من تاريخ انتهاء الامتحانات، وكما أكدت الوزارة أنه سيتم رفع الدرجات الحرجة التي تتراوح ما بين 45 و49 درجة، لتصبح 50 درجة، ومع ذلك، لم يتم حتى الآن تحديد أي موعد رسمي نهائي من قبل وزارة التربية والتعليم لرفع نتائج الطلاب بصورة إلكترونية، وتشير التوقعات بأن هذه النتائج ستكون مرتفعة مقارنة بالأعوام الماضية حيث تظهر مدى التحصيل الدراسي الذي حصل عليه الطلاب من كافة المواد الدراسية.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول

إذا رغبت في الحصول على نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول بالاسم والرقم الامتحاني، فاتبع الخطوات التالية: