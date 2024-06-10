منهم قناة مجانية.. تعرف على موعد مباراة مصر وغينيا بيساو والقنوات الناقلة بتصفيات كأس العالم 2026

اليوم الإثنين، يلتقي المنتخب الوطني المصري مع نظيره غينيا بيساو ضمن الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026، حيث ستقام المباراة بين المنتخبين المصري والغيني في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب غينيا بيساو.

منتخب مصر يسعى لتحقيق الفوز على حساب غينيا بيساو وتعزيز الصدارة

هذا ويسعى المنتخب المصري، بقيادة المدير الفني حسام حسن، لتحقيق الفوز لتعزيز صدارته في المجموعة الأولى والاقتراب خطوة من التأهل للمونديال المقبل.

من الجدير بالذكر أن المنتخب المصري يتصدر مجموعته الأولى برصيد 9 نقاط، خاصة بعد أن فاز منذ أيام على منتخب بوركينا فاسو 2/1، وتحقيقه الفوز في أول ثلاث جولات، بينما يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثالث برصيد 4 نقاط بعد فوز وتعادل وخسارة، وفي المجموعة ذاتها، تأتي بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، بينما يحتل منتخب إثيوبيا المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

موعد مباراة مصر وغينيا بيساو والقنوات الناقلة

ومباراة مصر وغينيا بيساو ستبث عبر قناة أون تايم سبورتس الأولى مع وجود أستوديو تحليلي قبل وبعد المباراة، وأيضاً عبر قناة SSC سبورت السعودية المشفرة.

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