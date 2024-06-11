“وزارة المالية توضح“.. موعد صرف الرواتب 2024 في الأردن بمناسبة عيد الأضحى mof.gov.jo

يتساءل عدد كبير من المتقاعدين والموظفين في الأردن عن موعد صرف الرواتب للشهر الجاري وهل سيتم صرف الرواتب قبل عيد الأضحى المبارك أم لا لذلك قامت الجهات المعنية بالإعلان عن موعد صرف الرواتب لهذا الشهر كما صرحت أيضا عن موجود مكافأة وهي صرف زيادة مالية قدرها مائة دينار وذلك من أجل مساعدة المواطنين في الحصول على الالتزامات الخاصة بهم قبل العيد، وذلك ما سوف ننقله لكم بالتفصيل اليوم من خلال مقالنا.

موعد صرف الرواتب

بعد التساؤلات العديدة من قبل الموظفين سواء في القطاع الخاص أو الحكومي عن موعد صرف الرواتب قامت الجهات المسؤولة بالإعلان عن موعد الصرف وهو يكون يوم 27 من الشهر الميلادي وذلك الموعد ثابت ولا يتم تغييره، بينما رواتب المتقاعدين يتم صرفها اليوم الخامس والعشرين من الشهر الميلادي وفي حين تأجيل موعد الصرف سوف يتم الإعلان من قبل الجهات المسؤولة.

رابط الاستعلام عن الرواتب بالأردن

يجب العلم أن ذلك الرابط يمكن استخدامه من قبل الموظفين المتقاعدين فهو يساعدهم في الاستعلام عن موعد صرف الرواتب وهذا بمجرد أن يقوموا بتنفيذ الخطوات التالية: