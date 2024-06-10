“هياخد من كام؟؟”.. تنسيق التمريض العسكري 2024 في القاهرة والجيزة وكل المحافظات والشروط المطلوبة

تصدر تنسيق التمريض العسكري 2024 مواقع التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة وخصوصا عقب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية من قبل وزارة التربية والتعليم في مصر حيث بدأ الطلاب وأولياء الأمور في البحث عن التنسيق المتوقع للقبول في مدارس التمريض سواء العسكري أو العادي، نظرًا لما توفره هذه المدارس من مميزات عديدة، أبرزها تمكين الطلاب من الحصول على وظيفة حقيقية مباشرة بعد التخرج، ولهذا سنقوم بتوضيح المؤشرات النهائية لتنسيق التمريض العسكري والعادي لعام 2024، لمساعدة الطلاب وأولياء الأمور في معرفة المتطلبات والإجراءات اللازمة للالتحاق بهذه المدارس المميزة.

تنسيق التمريض العسكري 2024

يتفاوت تنسيق التمريض العسكري 2024 والعادي لهذا العام عن الأعوام السابقة، وقد تم نشر مؤشرات التنسيق عبر الموقع الرسمي للتمريض المتواجد على شبكة الإنترنت، ويكون على النحو التالي:

محافظة المنوفية وجنوب سيناء: 225 درجة

محافظة القليوبية: 217 درجة.

محافظة الفيوم: 219 درجة

محافظة الإسكندرية: 218 درجة

محافظة كفر الشيخ: 222 درجة

محافظة الشرقية: 228 درجة

محافظة سوهاج: 223 درجة

محافظة بني سويف: 216 درجة

محافظة الوادي الجديد: 220 درجة

محافظة الأقصر: 199 درجة

محافظة أسوان وقنا: 208 درجة

محافظة المنيا: 213 درجة

محافظة أسيوط: 224 درجة

محافظة السويس: 222 درجة

محافظة دمياط: 205 درجة

محافظة القاهرة: 220 درجة

محافظة الجيزة: 218 درجة

محافظة البحيرة: 277 درجة

هذا التنسيق يعكس المعدلات المطلوبة للقبول في مدارس التمريض، ويختلف من محافظة لأخرى حسب احتياجات كل منطقة.

شروط الالتحاق بمدارس التمريض العسكري 2024

وبعد أن أوضحنا تنسيق التمريض العسكري 2024، يجب أن ننوه إلى شروط الالتحاق بمدارس التمريض التي ينبغي على المتقدمين استيفاؤها، وهي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يتجاوز عمر المتقدم 18 عاماً.

أن يكون المتقدم غير متزوج.

يجب على المتقدم الحصول على الدرجة المحددة في تنسيق المحافظة التابع لها.

أن يجتاز المتقدم جميع اختبارات القبول اللازمة.

ألا يعاني المتقدم من أي أمراض أو إعاقات تمنعه من مزاولة مهنة التمريض.

هذه الشروط تهدف إلى ضمان أن يكون المتقدمون لمدارس التمريض مؤهلين ومناسبين لممارسة هذه المهنة الحيوية.