تهانينا للفائز المحظوظ مع مسابقة الحلم! من سيكون الفائز التالي؟ قد تكون أنت! الفرص مفتوحة

إذا كنت تبحث عن المكسب الوفير يجب عليك الاشتراك في مسابقة الحلم مع مصطفى الآغا وتعتبر مسابقة الحلم كواحدة من أهم الفرص التي يسعى العديد من الأشخاص للاشتراك فيها، فهي تقدم هذه المسابقة فرصة للفوز بمبلغ مليون دولار، وتحظى بشعبية كبيرة في العديد من الدول العربية، في هذا المقال، سوف نوضح إليكم أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم لمصطفى الأغا في بعض الدول العربية بالإضافة إلى طرق التسجيل والشروط اللازمة للمشاركة في هذه المسابقة الشهيرة.
أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم
قبل التسجيل في مسابقة الحلم، يعتبر الحصول على الرقم المخصص لكل بلد من الأمور المميزة حتى يختص بها كل دولة على حدى، وإليكم قائمة بأرقام الاشتراك في مسابقة الحلم لمصطفى الأغا:
- رقم مسابقة الحلم في مصر: 95458
- رقم مسابقة الحلم في السعودية: 75505
- رقم مسابقة الحلم في الأردن: 98880
- رقم مسابقة الحلم في البحرين: 2770
- رقم مسابقة الحلم في الكويت: 4141
- رقم مسابقة الحلم في المغرب: 8881
- رقم مسابقة الحلم في سوريا: 1555
- رقم مسابقة الحلم في الإمارات: 5544
- رقم مسابقة الحلم في تونس: 8881
- رقم مسابقة الحلم في العراق: 2266
- رقم مسابقة الحلم في لبنان: 1111
- رقم مسابقة الحلم في اليمن: 2622
طرق التسجيل في مسابقة الحلم
- أولا يجب عليك أن تقوم بتحميل تطبيق مسابقة الحلم فقط كل ما عليك بتنزيل تطبيق مسابقة الحلم على هاتفك الجوال من المتجر المناسب.
- ثانيًا قم بالضغط على رقم المسابقة المناسب لبلدك فقط ابحث عن رقم المسابقة المناسب لبلدك داخل التطبيق.
- ثالثًا كتابة كود الاشتراك وذلك عن طريق إدخال رقم الاشتراك المخصص لبلدك.
- في الأخر قم بإرسال كلمة “حلم” في رسالة نصية بعد إدخال رقم الاشتراك، أرسل كلمة “حلم” في رسالة نصية إلى الرقم المخصص لبلدك.