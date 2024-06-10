تهانينا للفائز المحظوظ مع مسابقة الحلم! من سيكون الفائز التالي؟ قد تكون أنت! الفرص مفتوحة

إذا كنت تبحث عن المكسب الوفير يجب عليك الاشتراك في مسابقة الحلم مع مصطفى الآغا وتعتبر مسابقة الحلم كواحدة من أهم الفرص التي يسعى العديد من الأشخاص للاشتراك فيها، فهي تقدم هذه المسابقة فرصة للفوز بمبلغ مليون دولار، وتحظى بشعبية كبيرة في العديد من الدول العربية، في هذا المقال، سوف نوضح إليكم أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم لمصطفى الأغا في بعض الدول العربية بالإضافة إلى طرق التسجيل والشروط اللازمة للمشاركة في هذه المسابقة الشهيرة.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم

قبل التسجيل في مسابقة الحلم، يعتبر الحصول على الرقم المخصص لكل بلد من الأمور المميزة حتى يختص بها كل دولة على حدى، وإليكم قائمة بأرقام الاشتراك في مسابقة الحلم لمصطفى الأغا:

رقم مسابقة الحلم في مصر: 95458

رقم مسابقة الحلم في السعودية: 75505

رقم مسابقة الحلم في الأردن: 98880

رقم مسابقة الحلم في البحرين: 2770

رقم مسابقة الحلم في الكويت: 4141

رقم مسابقة الحلم في المغرب: 8881

رقم مسابقة الحلم في سوريا: 1555

رقم مسابقة الحلم في الإمارات: 5544

رقم مسابقة الحلم في تونس: 8881

رقم مسابقة الحلم في العراق: 2266

رقم مسابقة الحلم في لبنان: 1111

رقم مسابقة الحلم في اليمن: 2622

طرق التسجيل في مسابقة الحلم