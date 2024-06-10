بأعلى إمكانيات Oppo A3 Pro .. اوبو اي 3 برو أعرف المواصفات والمميزات والأسعار

تعتبر هواتف الجيل الخامس من بين أحدث التطورات في هذا المجال، ومن بين الأجهزة البارزة التي تتبنى هذه التكنولوجيا، يبرز الهاتف الذكي الجديد الذي تم الكشف عن أحدى هواتف اوبو هاتف Oppo A3 حيث تتميز هذه الهواتف بمواصفات تقنية متطورة تجعلها في مقدمة الأجهزة الذكية الحديثة، وسوف يتم توضيح المزيد من المعلومات حول هذا الجهاز الذكي في الجدول التالي، ونقوم بتقديم نظرة شاملة على المواصفات الفنية والميزات التي يقدمها هذا الهاتف الذكي.
مواصفات هاتف Oppo A3 Pro
|الفئة
|الوصف
|الشبكة
|GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G
|الجسم
|الأبعاد: 162.7 x 74.3 x 7.5 ملم أو 7.9 ملم<br>الوزن: 177 جم أو 182 جم (6.24 أوقية)<SIM: شريحة SIM مزدوجة (Nano-SIM، الانتظار المزدوج)<br>مقاوم للغبار والماء (IP69 حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة)
|العرض
|النوع: شاشة AMOLED، ألوان 1 مليار، 120 هرتز، 500 نيت (نموذجي)، 800 نيت (HBM)، 950 نيت (ذروة)الحجم: 6.7 بوصة، 108.0 سم2 (~نسبة الشاشة إلى الجسم حوالي 89.4%)الدقة: 1080 × 2412 بكسل، نسبة 20:9 (~كثافة البكسل حوالي 394 بكسل في البوصة)
|المنصة
|نظام التشغيل: أندرويد 14، ColorOS 14<br>شريحة: ميدياتك Dimensity 7050 (6 نانومتر)معالج الوحدة المركزية: ثماني النواة (2×2.6 جيجاهرتز Cortex-A78 و 6×2.0 جيجاهرتز Cortex-A55)<br>وحدة معالجة الرسومات: Mali-G68 MC4
|الذاكرة
|فتحة البطاقة: لا الذاكرة الداخلية: 256 جيجابايت 8 جيجابايت رام، 256 جيجابايت 12 جيجابايت رام، 512 جيجابايت 12 جيجابايت رام<br>UFS 3.1
|الكاميرا الرئيسية
|الكاميرا المزدوجة: 64 ميجابكسل، f/1.7، 25 مم (زاوية واسعة)، 1/2.0 بوصة، 0.7 ميكرومتر، PDAF<br>2 ميجابكسل، f/2.4، (عمق) ميزات: فلاش LED، HDR، بانوراما فيديو: 4K@30fps، 1080p@30/60/120fps، استقرار الصورة البصري الدوراني
|الكاميرا الأمامية
|كاميرا واحدة: 8 ميجابكسل، f/2.0، (زاوية واسعة) فيديو: 1080p@30fps
|الصوت
|مكبر الصوت: نعم منفذ 3.5 ملم: لا
|الاتصالات
|WLAN: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، شريحة ثنائية Bluetooth: 5.3، A2DP، LE، aptX HD تحديد المواقع: GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS<br>NFC: غير محدد منفذ الأشعة تحت الحمراء: نعم الراديو: لا<br>USB: USB Type-C 2.0، OTG
|الميزات
|الحساسات: بصمة الإصبع (تحت العرض، بصرية)، التسارع، الدوران، الاقتراب، البوصلة
|البطارية
|النوع: Li-Po 5000 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة<br>الشحن: شحن سريع بقوة 67 واط، PD، 56% في 20 دقيقة (تم الإعلان عنه)