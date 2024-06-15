قدم دلوقتي يا مستر..التقديم في وظائف المدارس اليابانية 2024 من الموقع الإلكنروني

التقديم في وظائف المدارس اليابانية يسأل عنها الكثيرين، حيث أتاحت إدارة المدارس المصرية اليابانية للمتقدمين للوظائف التي تعلنها عن الرابط الإلكتروني المخصص للتقدم في الوظائف المختلفة للفصل الدراسي الجديد 2025-2024، وفيما يلي سوف نستعرض تلك الوظائف ورابط التقديم عليها وموعد التقديم.

رابط التقديم في وظائف المدارس اليابانية

أتاحت المدراس اليابانية المصرية رابط إلكتروني خاص بها لتلقي طلبات المتقدمين الراغبين في شغل الوظائف المختلفة المتاحة لديها وذلك من خلال رابط التقديم على وظائف المدارس اليابانية مع ضرورة إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

موعد التقديم على وظائف المدارس اليابانية المصرية

أعلنت إدارة المدارس اليابانية المصرية بأن آخر موعد للتقديم وتلقي طلبات المتقدمين الراغبين في العمل لدى المدراس اليابانية سوف يكون يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2024، حيث أن التقديم للوظائف سوف يستمر التقديم لمدة 15 يوم من تاريخ بدء الإعلان عن الوظائف من يوم الإثنين الموافق 3 يونيو 2024.

الوظائف الشاغرة لدى المدارس المصرية اليابانية

أعلنت إدارة المدارس اليابانية المصرية عن عدة وظائف لديها متاحة للتقديم وهي كالآتي:

وظيفة مدير مدرسة.

كذلك وظيفة وكيل مدرسة.

وظيفة معلم رياض الأطفال ويكون لديه خبرة في العمل بالمدارس الدولية أو اللغات.

وظيفة معلم لغة عربية ولديه مهارة في استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.

كذلك وظيفة معلم لغة إنجليزية.

مطلوب أيضا معلم Math و Science للتدريس لمرحلة ابتدائي.

كما تم الإعلان عن معلم مادة دراسات اجتماعية يشترط أن يجيد المتقدم استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.

وظيفة معلم تربية بدنية وصحية ويجيد التعامل مع تطبيقات الحاسب الآلي.

وظيفة أمين مكتبة ويجيد التعامل مع الحاسب الآلي.

وظيفة معلم تكنولوجيا تعليم

كذلك وظيفة معلم تربية فنية ويكون لديه الخبرة الكافية للتعامل مع تطبيقات الحاسب الآلي.

كما تم الإعلان عن وظيفة معلم تربية موسيقية ويكون لديه أيضا مهارة في الحاسب الآلي وتطبيقاته المختلفة.

أيضا وظيفة أخصائي اجتماعي ولديه مهارة التعامل مع تطبيقات الحاسب الآلي.

وظيفة معلم غرفة مصادر ويجيد التعامل مع الحاسب الآلي.

وظائف شاغرة لدى المدارس اليابانية المصرية للمرحلة الإعدادية

أعلنت المدراس اليابانية عن عدة وظائف شاغرة لديها للمرحلة الإعدادية وهي كالتالي: