استخرجها pdf .. لينك نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول pdf جميع المحافظات بالرقم الامتحاني والاسم

قليل من الأيام ونكون مع موعد مع نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول pdf، الذي ينال كل اهتمام وزارة التعليم العراقية في الأيام الحالية، منذ بداية امتحانات نهاية العام حتى موعد ظهور النتيجة، التي ينتظرها طلابنا في العراق بفارغ الصبر، لأنهم يشعرون بخوف وقلق من نتيجة الاختبارات، حيث تضع الأسر العراقية تعليم الأبناء في أولى اهتماماتها، لأنها تؤمن أن التعليم له دور عظيم في رفع شأن الإنسان.

نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول pdf

تعد نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول pdf تكليل لكل ما بُذل من جهود خلال مدة السنة الدراسية، لذلك ينسى كل الطلبة التعب والسهر والمذاكرة في لحظة النجاح والإنتاج إلى مرحلة تعليمية جديدة في الحياة، حيث يسيرون على النهج الصحيح للوصول إلى أحلامهم، وتساعدهم وزارة التربية في ذلك على قدر المستطاع، ومن ثم وفرت خدمة البحث عن النتيجة كما يلي:

زيارة الموقع الرسمي وزارة التربية والتعليم العراقية .

أو الدخول إلى موقع نتائجنا.

حدد الأيقونة الموجودة في الصفحة الرئيسية ” عرض النتائج “.

تجد أمامك كل نتائج نهاية العام التي انتهت منها الوزارة.

من بين الصفوف المعلنة اختر نتيجة ” الثالث المتوسط “.

سجل البيانات الخاصة بالطالب وهي الاسم والرقم الامتحاني.

فوق زر ” عرض النتيجة ” انقر.

تظهر لك النتيجة ويمكن طباعتها.

لينك نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول pdf

انتهى طلبة الشهادة المتوسطة في العراق من امتحانات نهاية السنة منذ عدة أيام، ومنذ تلك اللحظة يتساءل جميع الطلبة عن موعد نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول pdf، التي تكون على هيئة ملف كامل لكل محافظة به أسماء الطلاب الناجحين في الدور الأول، ومن المنتظر أن يكون موعد الإعلان عن النتيجة في غضون بضع أيام كما ورد عن وزارة التربية والتعليم العراقية.