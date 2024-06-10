اتفرج على الماتش في البيت وببلاش.. تررد القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد غينيا اليوم في تصفيات كاس العالم

يستعد منتخب مصر بفارغ الصبر لمواجهة تحدي جديد ومهم عندما يخوض اليوم مباراة قوية ومصيرية ضد فريق غينيا بيساو في إطار الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، يسعى الفراعنة جاهدين لتحقيق الانتصار وحصد ثلاث نقاط جديدة، بهدف الحفاظ على الصدارة في مجموعتهم، حيث نجحوا في تحقيق الفوز في جميع مبارياتهم الثلاث السابقة في التصفيات، حيث حققوا الانتصارات التالية، فوز كبير على منتخب جيبوتي بستة أهداف مقابل لا شيء، ثم فوز على سيراليون بنتيجة 2-0، وأخيرا فوز صعب على بوركينا فاسو بنتيجة 2-1.

تردد قناة أون تايم سبورت

قناة أون تايم سبورت هي واحدة من القنوات الرياضية البارزة التي تقدم تغطية شاملة لمختلف الأحداث الرياضية في مصر، وهي قناة رياضية مميزة تقدم مجموعة متنوعة من الرياضات بما في ذلك كرة القدم، وكرة السلة، والتنس، والفورمولا 1، والجولف، وغيرها، وتعتمد قناة أون تايم سبورت على شبكة من المحللين والمعلقين المحترفين لتوفير تغطية حية وتحليلات متخصصة لأبرز الأحداث الرياضية، لذلك اليكم في السطور القادمة تردد القناة التي من خلالها سوف تستطيع مشاهدة مباراة المنتخب المصري اليوم:

التردد: 12604

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 2/4

الجودة: HD

موعد مباراة المتخب اليوم

هذا وسوف تنطلق مباراة المنتخب المصري ضد نظيرة الغيني في تمام الساعه السابعه مساءا بتوقيت مصر وسوف تبث قناة اون تايم سبورت المصرية اللقاء حصريا عبر شاشتها.