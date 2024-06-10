“تجربة افضل من الواتساب العادي“ كيفية تحميل الواتساب الذهبي 2024 لهواتف الاندرويد وأهم مميزاته apk

تنزيل واتساب الذهبي، واتساب الذهبي هو أحد النسخ المعدلة من تطبيق الواتساب العادي، حيث عمل البعض على حل العيوب التي كان يشكو منها المستخدمين وإضافة خصائص أخرى مميزة وإطلاق تطبيق جديد أطلقوا عليه واتساب الذهبي، والذي جذب اليه ملايين المستخدمين الذين وجدوا من خلاله تجربة دردشة مثالية وممتعة، وسنقدم لكم اليوم في هذا المقال طريقة تنزيل التحديث الأخير من واتساب الذهبي والمميزات التي يتمتع بها.
كيفية تحميل الواتساب الذهبي 2024 لهواتف الاندرويد
يعتمد البعض بشكل أساسي في تواصله مع الآخرين على تطبيقات المراسلة سواء في العلاقات الاجتماعية أو علاقات العمل أو غيرها، وغالبا ما يبحث هؤلاء عن تطبيق يلبي متطلباتهم المتعلقة بالحماية والخصوصية والتسلية، وقد كان واتساب الذهبي الخيار المثالي للكثيرين منهم لأنه حل الكثير من المشاكل التي كانت مصدر إزعاج لهم بالتطبيق الأصلي، ولتنزيل واتساب الذهبي على هاتفك قم باتباع الخطوات التالية :
- عمل Backup لدردشات الواتساب الأصلي للاحتفاظ بها حتى بعد تنزيل الواتساب الذهبي.
- البحث عن التطبيق من خلال متصفح الانترنت.
- ثم الدخول الى موقع من المواقع الموثوقة لتتمكن من تحميل التطبيق منه بأمان ودون مشاكل.
- الضغط على ايقونة “التحميل” والانتظار حتى يتم تثبيت التطبيق بنجاح على هاتفك.
- افتح التطبيق وابدأ بإنشاء حسابك الشخصي واستمتع بتجربة دردشة ممتعة.
مميزات واتساب الذهبي
هناك العديد من المميزات الموجودة بتطبيق واتساب الذهبي والتي جعلته محل إقبال من الكثيرين حول العالم، ومن أبرز هذه المميزات :
- التطبيق متاح تنزيله وتحديثه بشكل مجاني.
- إمكانية رؤية الرسائل التي تم حذفها مسبقا.
- توافر الكثير من الاستيكرات والاموجي داخل التطبيق.
- إمكانية وضع حالة تزيد مدتها عن ثلاثين ثانية.
- تحميل أي حالة من حالات الأصدقاء على هاتفك بسهولة.