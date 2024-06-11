الموارد البشرية توضح خطوات التسجيل في الضمان المطور للمستفيدين الجدد 1445

يسعى الضمان الاجتماعي إلى تحقيق حياة كريمة للأفراد الذين يواجهون تحديات مالية واجتماعية صعبة، من خلال توفير الدعم المالي والخدمات الاجتماعية، يعمل هذا النظام على تحسين جودة حياة الناس وتقديم الدعم الضروري في الأوقات الصعبة، تعتبر مبادرات الضمان الاجتماعي من أهم السياسات الاجتماعية التي تعكس اهتمام الحكومة برعاية الفئات الضعيفة في المجتمع وتعزيز التضامن الاجتماعي، الهدف النهائي هو بناء مجتمع أكثر عدالة وتكافلًا، حيث يعيش كل فرد بكرامة وأمان، وإليكم طريقة الحصول على الضمان.

التسجيل في الضمان المطور للمستفيدين الجدد

يمكنك التسجيل في برنامج الضمان المطور التي تقدمه الحكومة السعودية، من خلال اتباع التالي:

انتقل إلى موقع الضمان وأنشئ حسابًا جديدًا عن طريق إدخال جميع البيانات المطلوبة. ستصل إليك رسالة نصية على جوالك تحتوي على رمز تحقق لتأكيد عملية التسجيل. أدخل الرمز التأكيدي على الموقع واضغط على “تأكيد” لإكمال عملية التسجيل. بعد تأكيد حسابك، قم بتسجيل الدخول إلى النظام باستخدام بيانات تسجيل الدخول الخاصة بك. ومن ثم قم بملء نموذج التسجيل في برنامج الضمان المطور. يرجى تضمين جميع الوثائق المطلوبة بشكل صحيح والتأكد من قراءة شروط البرنامج بعناية والموافقة عليها. انقر على زر “تقديم الطلب” وانتظر حتى يتم مراجعة حالتك والرد عليك من قبل القائمين على الدعم بحالة طلبك.

شروط الضمان المطور للمستفيدين الجدد

تقدم وزارة الموارد المالية برنامج الضمان الاجتماعي بناء على مجموع من الاشتراطات والمعايير التالية: