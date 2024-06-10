“من هنا قدم”.. طريقة التسجيل في مجلس الخدمة الاتحادي بالعراق 2024 والشروط اللازمة

خلال الساعات الماضية بدأ البحث عن طريقة التسجيل في مجلس الخدمة الاتحادي بالعراق والشروط اللازمة من أجل الحصول على عضوية، وذلك لأنها تعتبر من أهم المسابقات الوظيفية التي قامت الحكومة العراقية بإطلاقها، حيث حسب ما تم الإعلان عنه بدأ قبول الطلبات من يوم 9 من شهر يونيو الجاري ويستمر حتى يوم 13 من الشهر نفسه، ولكن قامت الحكومة بوضع بعض الشروط من أجل قبولك في تلك الوظيفة هذا ما سنوضح لكم بالتفصيل من خلال هذا المقال.

طريقة التسجيل في مجلس الخدمة الاتحادي بالعراق 2024

خطوات التسجيل في مجلس الخدمة الاتحادي بالعراق سهلة وبسيطة، بالإضافة إلى ذلك فإن الحصول على عضوية في المجلس سهل للغاية لأصحاب شهادة الماجستير، حيث بإمكانهم الحصول على العضوية من خلال السير على الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمجلس الخدمة الاتحادي.

الضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”.

ملء المعلومات المطلوبة بشكل صحيح.

تحديد خيار “إنشاء حساب” مع السير على التعليمات.

حدد خيار “التقديم على العضوية”.

ملء النموذج الظاهر أمامك بالمعلومات المطلوبة بشكل صحيح.

إرسال الوثائق المطلوبة بشكل صحيح.

في نهاية الخطوات قم بالضغط على أيقونة “تقديم الطلب”.

شروط الحصول على عضوية مجلس الخدمة الاتحادي بالعراق

إليكم أبرز الشروط التي أعلنت عنها الحكومة العراقية، وهذه الشروط كما هي متمثلة على النحو التالي: