مبروك النجاح .. رابط نظام نور للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهويه noor.moe.gov.sa /

أصبح الآن بإمكان جميع الطلاب في أنحاء الممكلة التسجيل في نظام نور نتائج الطلاب برقم الهويه، حيث أن الجهات التعليمية داخل المملكة قامت بإطلاق منصة نور والتي يمكن من خلالها الإطلاع على نتائج الطلاب في مختلف الصفوف الدراسية وذلك يعد أسهل من الذهاب إلى المدارس في ذلك الطقس، الجدير بالذكر أن الوزارة تسعى باستمرار نحو تقديم الراحة للطلاب وهذا ما سوف ننقله لكم من خلال مقالنا.

نظام نور نتائج الطلاب برقم الهويه

يجب على جميع الطلاب الذين يرغبوا في الاستعلام عن نتائجهم اتباع الخطوات التالية:

عند الاستعلام عن نتائج الطلاب يجب عليك الدخول على منصة نور أولا. ثم بعد ذلك قم بتسجيل الدخول وهذا من خلال استخدام البيانات المحددة. انتقل إلى قسم الخدمات الإلكترونية ومنها اضغط على زر نتائج الطلاب. سوف يتطلب منك كتابة رقم هوية الطالب قم بكتابته في المكان المخصص بشكل صحيح. أخيرا اضغط على زر بحث وسوف تحصل على النتيجة على الفور.

خدمات منصة نور

تم إطلاق منصة نور لأول مرة في عام 2019 والهدف منها هو تعزيز التواصل ما بين كل من ولي الأمر والتلاميذ والمعلمين، حيث أنها تقدم مجموعة من الخدمات الهامة في العملية التعليمية ومنها: