حلويات العيد .. طريقة عمل كيكة الكوكيز بالنوتيلا بأنجح الخطوات ومقادير اقتصادية

تعد كيكة الكوكيز بالنوتيلا من أفضل وألذ أنواع الحلويات التي يعشق تناولها الكثير من الأطفال، ونظراً لرغبة بعض الأمهات في معرفة طريقة عمل كيكة الكوكيز بالنوتيلا في المنزل من أجل إعدادها لأطفالهن بدلاً من شرائها جاهزة، فإننا اليوم عبر هذا المقال سوف نقدم لكم المقادير والخطوات اللازمة لعمل كيكة الكوكيز بالنوتيلا في أقل وقت وبدون تكلفة.
المقادير اللازمة لعمل كيكة الكوكيز بالنوتيلا
يمكن تحضير كيكة الكوكيز بالنوتيلا في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة وفقاً للمقادير التالية:
- 210 جرام من الدقيق.
- بيضة بدرجة حرارة الغرفة.
- ½ كوب من الزبدة.
- ½ كوب من السكر الأبيض.
- ½ كوب من السكر البني.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- ½ ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا.
- ½ كوب من النوتيلا.
- ½ كوب من رقائق الشكولاتة.
خطوات إعداد كيكة الكوكيز بالنوتيلا
- أولاً نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- في وعاء نضع الدقيق وبيكربونات الصودا ونقلب جيداً.
- في وعاء أخر نضع الزبدة والسكر الأبيض والسكر البني ونخفق جيداً بالمضرب الكهربائي حتى يصبح الخليط كريمي وفاتح اللون، ثم نضيف البيضة والفانيليا ونخفق جيداً مرة أخرى حتى تندمج المكونات مع بعضها تماماً.
- بعد ذلك نضيف خليط الدقيق وبيكربونات الصودا ونقلب جيداً حتى تتجانس المكونات.
- بعدها نقوم بإضافة رقائق الشكولاتة ونقلب جيداً ثم نقسم العجين إلى جزئين متساويين.
- نضع الجزء الأول في صينية ونضغط عليه باليد حتى يتساوى ثم نفرد النوتيلا فوق الطبقة الأولى، ونقسم الجزء الثاني إلى كرات ونفرد كل كرة ثم نضعها فوق النوتيلا ونغطيها تماماً.
- أخيراً ندخل الصينية في الفرن لمدة حوالي 25 دقيقة حتى تنضج، ثم نخرجها من الفرن ونتركها تبرد لمدة 15 دقيقة، ثم نقطعها ونضعها في أطباق التقديم وبالهناء والشفاء.