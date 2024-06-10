حلويات العيد .. طريقة عمل كيكة الكوكيز بالنوتيلا بأنجح الخطوات ومقادير اقتصادية

تعد كيكة الكوكيز بالنوتيلا من أفضل وألذ أنواع الحلويات التي يعشق تناولها الكثير من الأطفال، ونظراً لرغبة بعض الأمهات في معرفة طريقة عمل كيكة الكوكيز بالنوتيلا في المنزل من أجل إعدادها لأطفالهن بدلاً من شرائها جاهزة، فإننا اليوم عبر هذا المقال سوف نقدم لكم المقادير والخطوات اللازمة لعمل كيكة الكوكيز بالنوتيلا في أقل وقت وبدون تكلفة.

المقادير اللازمة لعمل كيكة الكوكيز بالنوتيلا

يمكن تحضير كيكة الكوكيز بالنوتيلا في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة وفقاً للمقادير التالية:

210 جرام من الدقيق.

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

½ كوب من الزبدة.

½ كوب من السكر الأبيض.

½ كوب من السكر البني.

ملعقة صغيرة فانيليا.

½ ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا.

½ كوب من النوتيلا.

½ كوب من رقائق الشكولاتة.

خطوات إعداد كيكة الكوكيز بالنوتيلا