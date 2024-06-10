“جددها بسرعة هُنا“ تجديد منحة البطالة كل 6 أشهر 2024 بالجزائر الوكالة الوطنية للتشغيل

هل تعلم أنه يجب على جميع المستفيدين من منحة البطالة أنه يتم تجديد منحة البطالة كل 6 أشهر وذلك من أجل التحقق من الحالة الخاص بالمستفيد وعدم حدوث أي تغيرات، منحة البطالة هي عبارة عن مبلغ مالي يتم منحه كل شهر للمواطنين الذين ليس لديه مصدر دخل ثابت وعاطلين عن العمل وهذا من أجل تحسين المستوى الاقتصادي لديهم ولكن ذلك يتم وفق مجموعة من الشروط، وهذا ما سننقله لكم من خلال مقالنا.

تجديد منحة البطالة كل 6 أشهر

يجب على جميع المستفيدين من منحة البطالة اتباع الخطوات التالية من أجل تجديد المنحة بنجاح:

أولا قم بالدخول على الصفحة الرسمية الخاصة بوزارة التشغيل. ثانيا من قائمة الخدمات يرجى النقر على منحة البطالة. ثالثا ثم بكتابة جميع البيانات المطلوبة. رابعا سوف يتطلب منك مجموعة من الوثائق والتي يجب عليك إرفاقها. أخيرا اضغط على زر تجديد المنحة وسوف يتم التحقق من البيانات من قبل الجهات المسؤولة وتجديدها على الفور.

شروط تجديد منحة البطالة

وضعت الحكومة الجزائرية مجموعة من الشروط التي يجب التحقق منها لدى المستفيدين عند تجديد منحة البطالة وهي:

يجب أن يكون عمر المستفيد من 18 عام حتى 40 عام.

يشترط أن يكون المستفيد حامل الجنسية الجزائرية.

عدم وجود دخل ثابت لدى المستفيد.

يتطلب من طالب المنحة التواجد داخل الجزائر باستمرار.

عدم وجود أي قضايا جنائية أو جنح لدى المستفيد.

الوثائق المطلوبة لتجديد منحة البطالة