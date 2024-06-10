عيدك هيبقى عيدين.. إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاعين العام والخاص وموعد صلاة العيد 2024-1445

نضع بين أيديكم الآن كل ما يخص إجازة عيد الأضحى عيدك هيبقى عيدين، إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاعين العام والخاص وموعد صلاة العيد 2024، ينتظر عدد كبير من المواطنين في مصر الإعلان عن موعد اجازة عيد الأضحى المبارك لعام 2024، وذلك لجميع موظفي القطاع العام والقطاع الخاص، من المتوقع أن يقوم مجلس الوزراء المصري بالإعلان الرسمي عن هذا الموعد، ومن المتوقع أن تكون الإجازة مدفوعة الأجر في جميع الجهات، سنوضح في هذا التقرير الأيام المتوقعة لإجازة عيد الأضحى المبارك، بعد صدور الإعلان الرسمي من الجهات المختصة.

إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاعين العام والخاص 2024

من خلال السطور القادمة ستتعرفون معنا على إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاعين العام والخاص 2024، حيث أنه وفقا للقرائات الفلكية فإن إجازة عيد الأضحى المبارك سوف تتمدد من يوم الجمعة إلى يوم الأربعاء الموافق الرابع من أيام عيد الأضحى المبارك وكذلك يوم الخميس والجمعة والسبت عطلات رسمية فيكون بذلك عدد أيام الإجازة 9 أيام وجائت إجازة عيد الأضحى كالتالي:

وقفة عرفات السبت 16 يونيو 2024.

1 أيام عيد الأضحى الأحد 17 يونيو 2024.

2 أيام عيد الأضحى الإثنين 18 يونيو 2024.

3 أيام عيد الأضحى الثلاثاء 19 يونيو 2024.

4 أيام عيد الأضحى الأربعاء 20 يونيو 2024.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك

بعد أن توصلنا معا من خلال ما سبق إلى خلي عيدك يبقى عيدين، إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاعين العام والخاص، بقي لنا أن نعرج بكم على موعد صلاة عيد الأضحى 2024-1445، وجائت توقيتات صلاة عيد الأضحى المبارك كما يلي: