طريقة عمل فطيرة بالبطاطس طرية ولذيذة وطعمها أكثر من رائع

تستطيع الأمهات تحضير فطيرة بالبطاطس وتقديمها للأسرة كوجبة عشاء خفيفة وصحية، وتعتبر من أطيب أنواع المعجنات سريعة التحضير وتتميز بمذاقها الشهي الذي يجذب الناس لتناولها، وهي تتكون من مقادير بسيطة نجدها متوفرة في البيت، وتحتوي قيمة غذائية عالية بفضل احتوائها على الحليب، وسوف نتعرف على طريقة عمل فطيرة بالبطاطس شهية ولذيذة وطعمها حكاية بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات عمل فطيرة بالبطاطس

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة التي تساعدنا في تحضير وجبة سهلة وسريعة بالمنزل وهي كما يلي: –

ربع كوب من الحليب الدافئ.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من السكر.

كوب ونصف من الدقيق.

رشة ملح.

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

ماء للعجن.

الحشوة بطاطس مهروسة.

طريقة التحضير

سوف نقوم بتقديم طريقة عمل فطيرة بالبطاطس لذيذة وشهية بخطوات سهلة وسريعة بالمنزل وهي كما يأتي: –

نحضر وعاء ونضع به الخميرة والحليب والسكر، ثم نقلبهم مع بعض جيدًا حتى نحصل على خليط متجانس من الرغوة. نقوم بإضافة الدقيق للخليط والملح، ثم نقلبهم مع بعض جيدًا. نقوم بإضافة الماء بالتدريج ونعجن بواسطة اليد حتى نحصل على عجينة متماسكة. بعد ذلك نقوم بإضافة الزيت ونعجن برفق حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية. نغطي العجين ونتركه لمدة ربع ساعة حتى يتضاعف حجمه، بعد ذلك نقوم بقسمه إلى نصفين.

طريقة تسوية فطيرة بالبطاطس

نحضر طاسة وندهنها بقليل من الزيت، ثم نقوم بفرد نصف العجينة داخلها، ثم نوزع البطاطس المهروسة عليها مع إضافة القليل من الملح والفلفل الأسود والبهارات، ثم نقوم بفرد نصف العجينة الأخر ونضعه على الحشو ونضغط عليه من الجوانب حتى لا يتسرب الحشو أثناء التسوية، بعد ذلك نقوم بوضع الطاسة على نار هادئة لمدة خمس دقائق حتى تتحمر الفطيرة من الأسفل، ثم نقلبها على الوجه الأخر حتى يتحمر، وبعد أن تنضج تمامًا نضعها على طبق التقديم ونرش عليها الجبنة الموزاريلا والقليل من البقدونس ونقدمها ساخنة وبألف صحة وهنا على قلوبكم.