تجربة مميزة وفريدة.. طريقة تحميل واتساب الاخضر اخر تحديث ملف apk

واتساب الاخضر، قامت الشركة المطورة لتطبيق الواتساب الأصلي مؤخرا بإجراء العديد من التحديثات على التطبيق من أجل تلبية طلبات العملاء الذين يتجاوز عددهم المليار شخص من كافة انحاء العالم، وبالفعل تم إضافة العديد من المزايا والخصائص الجديدة لتوفير تجربة دردشة ممتعة للمستخدمين تخلو من القصور والعيوب التي شكى منها البعض، وسنقدم لكم اليوم في هذا المقال طريقة تحميل واتساب الاخضر الإصدار الأخير وأهم ما يتمتع به التطبيق من إمكانيات ومميزات.
طريقة تحميل واتساب الاخضر اخر تحديث ملف apk
التحديث الأخير من واتساب الأخضر متاح مجانا لكافة المستخدمين حول العالم ويمكن تحميله بسهولة تامة وفي غضون ثواني معدودة، وفي السطور التالية نوضح لكم خطوات تحميل واتساب الاخضر التحديث الجديد :
- الدخول الى اعدادات الهاتف واختيار تطبيق الواتساب.
- الاطلاع على معلومات التطبيق للتحقق من نسخة التطبيق.
- من موقع موثوق افتح رابط التطبيق الأصلي وقم بتنزيل ملف APK الخاص بالتطبيق.
- بعد تنزيل الملف عليك اتباع خطوات تثبيت التطبيق على هاتفك.
- بعد الانتهاء ستجد على الهاتف النسخة الأخيرة من التطبيق.
مميزات التحديث الأخير واتساب الاخضر
يوفر واتساب الاخضر العديد من المميزات لمستخدميه أهمها بالطبع الأمان والحماية الغير متواجدين في التطبيقات الأخرى الغير أصلية، وسنستعرض لكم فيما يلي أهم مميزات واتساب الاخضر :
- خاصية التشفير التام لحماية الدردشة من الاختراق.
- يمكن للمستخدم أن يخفي علامة رؤية الرسالة.
- إجراء مكالمات صوتية ومكالمات فيديو من أي بلد بسهولة دون مواجهة مشاكل تقنية.
- إمكانية مسح الرسائل المرسلة تلقائيا بعد فترة زمنية معينة يحددها المستخدم.
- إخفاء الحالة عن بعض الأصدقاء دون البعض الآخر حسب رغبة المستخدم.
- مشاركة أي ملفات أو روابط عبر التطبيق دون ضرورة فتحه.