“هتعرف عليك كام”.. خطوات الاستعلام عن غرامات المرور بالرقم الألماني في العراق 2024

رابط الاستعلام عن غرامات المرور بالرقم الألماني في العراق أبرز المواضيع المتداولة، حيث أعلنت الفترة الأخيرة الحكومة العراقية عن إطلاقها رقم ألماني من أجل تسهيل عملية دفع غرامات المرور على المواطنين، بالتالي لن يكون المواطن في الحاجة للذهاب لوحدات المرور، ولكن توجد بعض الخطوات عند الاستعلام لا بد من السير عليها.

خطوات الاستعلام عن غرامات المرور بالرقم الألماني 2024

تستطيع من خلال رابط الاستعلام الخاص بالغرامات من الاستعلام عن غرامات المرور الجديدة من خلال السير على الخطوات التالية عند الاستعلام:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة أور.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في المكان المخصص.

الضغط على زر تسجيل الدخول.

حدد خيار”الاستعلام عن غرامات المرور بالرقم الألماني”.

إدخال المعلومات المطلوبة بشكل صحيح.

انقر على زر “الاستعلام”.

الموقع بشكل تلقائي سيقوم بعرض لك قيمة الغرامة المفروضة على المركبة.

خطوات سداد غرامات المرور في العراق 2024

بعد معرفة خطوات الاستعلام عن غرامات المرور بالرقم الألماني سنوضح لكم طريقة سدادها كالتالي:

الدخول إلى موقع أور.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ومن ثم تسجيل الدخول.

ملء المعلومات المطلوبة بشكل صحيح.

النقر على زر “الاستعلام”.

حدد طريقة الدفع التي ترغب في دفع بها الغرامة.

النقر على أيقونة “دفع” وستصلك رسالة على رقم هاتفك تأكد أن عملية دفع الغرامة تمت بنجاح.

ما هي قيمة غرامات المرور بالعراق 2024؟

إليكم قيمة غرامات المرور الجديدة في العراق: