لولو ميدو اتسرق.. نزل تردد قناة وناسة الجديدة في العيد 2024 بجودة هائلة

مع دخول إجازة الصيف، تبدأ الأمهات تنشغل من أولادها و أطفالها طوال الوقت، حتى أنهم يبحثو عن القنوات التي تقوم بنقل محتوى طفولي مميز، ومن أشهر هذه القنوات الفضائية قناة وناسة أطفال، حتى أن القناة تعمل على إذاعة وتقديم مكتبة ضخمة من الأعمال الطفولية المميزة، بالإضافة إلى كونها من أعشق القنوات المحببة لملايين المتابعين في مختلف دول العالم العربي، ويمكنك التعرف على تردد القناة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية، حتى يتعرف عليه جميع المشاهدين والمتابعين في الدول العربية.

نزل تردد قناة وناسة في العيد

ويمكنك القيام بالتعرف على التردد الجديد لقناة وناسة أطفال ومشاهدة كل ما تقوم القناة بإذاعته على مدار اليوم دون توقف، وفقًا للمعلومات التي جاءت على النحو الأتي:-

أن تستقبل القناة على تردد “11470”.

بينما القمر الصناعي فهو النايل سات.

حتى أن معامل الترميز هو 27500.

استقطاب قناة وناسة فهو عمودي.

استقبل تردد قناة وناسة أطفال

ويمكنك كذلك القيام بالتعرف على التردد الجديد لقناة وناسة أطفال، ومشاهدة كل ما تقوم القناة بتقديمه وإذاعته دون توقف، وفقًا للبيانات التي نصت على النحو الأتي:-