نسخة جديدة بين ايديك طريقه تحميل الواتس اب الذهبي بالشكل الحديث 2024

يستخدم العديد من الأشخاص الواتس الذهبي حيث انهم من التطبيقات المنتشرة في جميع دول العالم ويمكنك ارسال الرسائل بسرعه لانه تطبيق مجاني يمكن تنزيله على جميع انواع الهواتف الاندرويد او الايفون ويعد نسخة غير رسمية من الواتساب العادي لذلك يسعى العديد من الاشخاص الى تحميله لانه يحمل العديد من المميزات التي تجعل استخدام التطبيق أكثر سهولة وسوف نتعرف على طريقه تنزيل الوتساب الذهبي وما هي مميزاته خلال الفقرات التالية.

تنزيل واتساب الذهبي

اضغط على جوجل ثم اكتب في البحث الوتساب الذهبي سوف تظهر لك عدة نتائج اضغط على تحميل واتساب الذهبي.

ثم يضغط على كلمه الوتساب الذهبي ثم اضغط على تثبيت التطبيق وانتظر.

بعد ذلك حتى يتم ظهور كلمة فتح اضغط عليها ويبدأ في استخدام الواتساب من خلال إدخال رقم الهاتف وإدخال رسالة التأكيد.

مميزات لا توجد الا في الوتساب الذهبي

من احد أسباب اقبال الأشخاص على تحميل الواتساب الذهبي بأنه توجد به مميزات لا توجد في الواتس العادي حيث ان هذه المميزات تتمثل فيما يلي: