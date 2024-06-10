نسخة جديدة بين ايديك طريقه تحميل الواتس اب الذهبي بالشكل الحديث 2024

amal khater تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
نسخة جديدة بين ايديك طريقه تحميل الواتس اب الذهبي بالشكل الحديث 2024
تحديث واتساب الذهبي

يستخدم العديد من الأشخاص الواتس الذهبي حيث انهم من التطبيقات المنتشرة في جميع دول العالم ويمكنك ارسال الرسائل بسرعه لانه تطبيق مجاني يمكن تنزيله على جميع انواع الهواتف الاندرويد او الايفون ويعد نسخة غير رسمية من الواتساب العادي لذلك يسعى العديد من الاشخاص الى تحميله لانه يحمل العديد من المميزات التي تجعل استخدام التطبيق أكثر سهولة وسوف نتعرف على طريقه تنزيل الوتساب الذهبي وما هي مميزاته خلال الفقرات التالية.

تنزيل واتساب الذهبي

  • اضغط على جوجل ثم اكتب في البحث الوتساب الذهبي سوف تظهر لك عدة نتائج اضغط على تحميل واتساب الذهبي.
  •  ثم يضغط على كلمه الوتساب الذهبي ثم اضغط على تثبيت التطبيق وانتظر.
  •  بعد ذلك حتى يتم ظهور كلمة فتح اضغط عليها ويبدأ في استخدام الواتساب من خلال إدخال رقم الهاتف وإدخال رسالة التأكيد.

مميزات لا توجد الا في الوتساب الذهبي

من احد أسباب اقبال الأشخاص على تحميل الواتساب الذهبي بأنه توجد به مميزات لا توجد في الواتس العادي حيث ان هذه المميزات تتمثل فيما يلي:

  • لا يمكن لأحد الأشخاص حذف الرساله لك بعد إرسالها حيث انها سوف تظهر لك.
  • يمكنك أن تتعرف على جهات الاتصال اذا كانت متصله الان دون ان تدخل الوتساب حيث ان الاشعارات تظهر أعلى شاشة الهاتف لديك ويخبرك بأن هذا الرقم متصل الآن.
  • يمكنك قراءة رسائل الطرف الاخر دون ان يعلم بذلك من خلال عدم تلوين علامة الصح في الواتس بالرغم من قراءتها.
  • إذا كنت ترغب في تنزيل حالة الاصدقاء يجب عليك ان تضغط على حفظ وهذا غير متوفر في الواتس اب العادي.
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amal khater

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