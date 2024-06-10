شاهد المباراة مجانا.. موعد مباراة العراق وفيتنام القادمة وما هي القنوات المجانية الناقلة للمباراة

تعد كرة القدم من الاشياء المهمه والتي يفضلها الكثير من الاشخاص في جميع انحاء العالم وفي العراق يفضل المواطنون مشاهده مباريات كرة القدم خاصة المنتخب العراقي، هذا ويسعى المنتخب العراقي مستمر في الجاهزية لمواجهته القادمة ضد فيتنام، بعد حصوله على مكان في المرحلة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، وبعد تصدره للمجموعة السادسة في المرحلة الثانية برصيد 15 نقطة، يستعد لهذه المواجهة القادمة، فيما يخص موعد مباراة العراق وفيتنام والقنوات الناقلة للمباراة، سوف نوافيكم بالتفاصيل فيما يلي.

موعد مباراة العراق القادمة

في غمرة استعداد أسود الرافدين للمباراة الحاسمة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، يتوجب عليهم مواجهة الفريق الفيتنامي في اللقاء الأخير، والذي من المقرر أن يقام يوم الثلاثاء القادم، الموافق 11 يونيو 2024، على أرضية ملعب جذع النخلة في مدينة البصرة الرياضية، ومن المقرر بث هذه المواجهة المثيرة عبر قنوات متعددة، بما في ذلك شبكة بي إن سبورتس الرياضية المشفرة التي تحمل حقوق بث البطولة العالمية، بالإضافة إلى قنوات SSC الرياضية السعودية، ولمن لا يملك الاشتراكات، فسوف يتاح مشاهدة المباراة عبر البث المفتوح على قناة الرياضية العراقية وقناة الرابعة العراقية.

تردد قناة الرابعة العراقية لبث مباراة المنتخب العراقي

يبحث الكثير من المواطنين العراقيين عن التردد الخاص بقناة الرابعة العراقية التي تبث جميع مباريات المنتخب العراقي في مختلف التصفيات لذلك في سطورنا القادمة سوف نوفر لكم تردد القناه على نايل سات: