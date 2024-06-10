ارتاحي من زن العيال .. تردد قناة وناسة للأطفال 2024 على النايل سات واستمتع بأجمل وأروع أغاني لولو

في الآونة الأخيرة تعد قناة وناسة للأطفال هي أكثر القنوات استقبالاً في الوقت الراهن، بشكل عام تمتلك القناة قاعدة جماهرية كبيرة في العالم العربي ويحبها الكبار والصغار، وعلى مدار الساعة تقون بتقديم عدد متميز من الأغاني والأناشيد، واليوم سنوضح أحدث تردد لقناة وناسة للأطفال 2024.

تردد قناة وناسة للأطفال على النايل سات

تعد قناة وناسة كيدز واحدة من أشهر قنوات الأطفال في الوقت الراهن وأشهر الشخصيات التي تقدمها القناة هي قناة لولو التي جذبت إليها الأطفال وتعلقوا بأغانيها، وتأتي بيانات تردد القناة على النحو التالي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5\6.

الجودة: Sd.

تردد قناة وناسة للأطفال على عرب سات

من السهل أيضًا أن يتم استقبال قناة وناسة للأطفال على عرب سات للاستمتاع بمشاهدة كل الأغاني والأناشيد الخاصة بلولو على مدار الساعة بجودة بث عالية، وتأتي بيانات التردد على النحو التالي:

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

خطوات استقبال قناة وناسة على الرسيفر

من السهل أن يتم استقبال قناة وناسة كيدز على الرسيفر، وتأتي خطوات استقبال القناة على النحو التالي:

انق على زر القائمة الموجود في الريموت الكونترول.

اختيار الاعدادات.

ثم يتم اختيار إضافة قناة.

تثبيت يدوي.

اختيار القمر الصناعي النايل سات أو عرب سات.

العمل على إضافة كل بيانات التردد التي تم ذكرها في الأعلى.

انقر على بحث.

ثم احفظ.

على الفور سوف يتم استقبال القناة.