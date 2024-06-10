استعلم عن نتائج الثالث متوسط 2024 دور أول من خلال موقع results.mlazemna.com

من المتوقع ظهور نتائج الصف الثالث المتوسط خلال هذه الفترة وذلك بعد إعلان الوزارة عن انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات، وجدير بالذكر أن مراجعة أوراق الامتحان في الكنترول يعتبر من الإجراءات الضرورية التي من خلالها يحصل كل طالب على الدرجة التي يستحقها بناءً على إجاباته على الأسئلة الواردة.

نتائج الثالث متوسط 2024

أصدرت وزارة التربية بالعراق بيان يؤكد على أنه من المتوقع صدور نتائج الصف الثالث نهاية يونيو الجاري، ويمكن للطلاب الاطلاع على الدرجات من خلال موقع الوزارة الرسمي على الإنترنت، تجدر الإشارة إلى أن الوزارة أعلنت بعد انتهاء الاختبارات بفترة وجيزة أن الدرجات سيتم الإعلان عنها مركزيًا في كل محافظة بعد استكمال تصحيح الإجابات، هذا وقد أكدت الوزارة بأن الطالب الذي يحصل على 45 درجة سيتم إضافة 5 درجات إضافية إلى المجموع.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول

تم الانتهاء من امتحان الثالث منذ فترة دون وجود شكاوي من الطلاب تفيد بصعوبة الأسئلة، وعليه فإن الدرجات سيتم رفعها مباشرة فور الإعلان عنها، وبالتالي يتمكن الطلاب من الحصول على درجاتهم من موقع نتائجنا التابع إلى وزارة التعليم العراقي وذلك باتباع الآتي: