سعره حنين وعلى قد ايدك لو ناوي تشتري .. 3 هواتف بمواصفات عالية وأسعار مميزة تغزو الأسواق قريبا

مع التطور السريع في عالم الهواتف الذكية تستعد الأسواق لاستقبال مجموعة من الأجهزة الجديدة التي تحمل مواصفات مذهلة وتقنيات حديثة إذا كنت تخطط لشراء هاتف جديد فقد يكون من الحكمة الانتظار قليلا لمتابعة أحدث الإصدارات القادمة حيث تتضمن هذه الإصدارات هواتف من شركات رائدة مثل سامسونج وأبل وجوجل التي تعد بمواصفات متقدمة تشمل شاشات عالية الدقة مع وجود معالجات قوية كاميرات محسنة وميزات أخرى مبتكرة هذه الهواتف الجديدة تعد بتقديم تجربة استخدام محسنة وأداء فائق مما يجعلها تستحق الانتظار تعرف على أبرز هذه الهواتف المنتظرة التي ستحدث ثورة في سوق الهواتف الذكية قريبًا.

Samsung Galaxy S24 Ultra

شاشة Dynamic AMOLED 2X بمقاس 6.8 بوصة ودقة QHD+، مع معدل تحديث 120 هرتز.

معالج Exynos 2400 أو Snapdragon 8 Gen 3، حسب السوق.

12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) و256/512 جيجابايت من التخزين الداخلي.

نظام كاميرا رباعي يضم عدسة رئيسية بدقة 200 ميجابكسل وعدسة بزاوية واسعة بدقة 12 ميجابكسل وعدسة تيليفوتو بدقة 10 ميجابكسل وعدسة بيريسكوب للتكبير بدقة 10 ميجابكسل.

كاميرا أمامية بدقة 40 ميجابكسل.

بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 45 واط والشحن اللاسلكي.

Android 14 مع واجهة One UI 6.0.

Apple iPhone 15 Pro Max

شاشة Super Retina XDR OLED بمقاس 6.7 بوصة ودقة 2778 × 1284 بكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز.

المعالج شريحة A17 Bionic الجديدة بتكنولوجيا 3 نانومتر.

الذاكرة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وخيارات تخزين 256/512 جيجابايت و1 تيرابايت.

نظام كاميرا ثلاثي يضم عدسة رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وعدسة بزاوية واسعة بدقة 12 ميجابكسل، وعدسة تيليفوتو بدقة 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية تصل دقتها إلى 12 ميجابكسل مع تقنية Face ID.

بطارية بسعة 4500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 30 واط والشحن اللاسلكي MagSafe.

نظام التشغيل iOS 17.

Google Pixel 8 Pro