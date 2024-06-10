كل الناجحين على موقع نتيجة نت….نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا

أكد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، أن أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني قد انتهت، وأنه تم رصد الدرجات لإعلان النتيجة، وتسليم النتائج للمدارس لتوزيعها على الطلاب، بعد اعتمادها من سيادة المحافظ.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا

نتيجة الصف الثالث الأعدادي محافظة قنا، ستكون متاحة عبر المدارس رسميا من قبل الجهات المعنية خلال ساعات، هذا الإجراء يأتي في إطار التزام وزارة التربية والتعليم بتوفير نتائج دقيقة وموثوقة تعكس أداء الطلاب بشكل عادل ومنصف.

نتيجة الصف الثالث الأعدادي محافظة قنا

وقد شملت أعمال التقدير جميع المواد الدراسية التي أدى بها الطلاب الامتحان، حيث تم تقدير أوراق الإجابة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة البالغ عددهم 88,682 طالبا، بالإضافة إلى 3,588 طالبا بالشهادة الإعدادية المهنية في جميع المواد، كما أثنى ناصر حسن على الجهود المبذولة من قبل جميع المعلمين داخل لجان التقدير، وانتظامهم في العمل لضمان دقة النتائج وسرعة إصدارها للطلاب وأولياء الأمور، ويمكن معرفة حساب النسبة المئوية للدرجات أيضا.

رابط استعلام نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية بالاسم للترم الثاني 2024

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني بمحافظة الغربية لعام 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

ابدأ بالذهاب إلى الرابط الرسمي الخاص نتيجة نت.. بعدها اختر مرحلة الشهادة الإعدادية من الخيارات المتاحة. ثم قم بتحدد المحافظة التي ينتمي إليها طالب الشهادة الإعدادية. بعدها قم بإدخال رقم الجلوس الصحيح للطالب. واخير قم بانقر على زر البحث لعرض نتيجة الشهادة الإعدادية.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024

في الترم الثاني من العام الدراسي 2024، يتم توزيع درجات الشهادة الإعدادية لطلاب الصف الثالث الإعدادي،ويرغب الكثير منهم معرفة تنسيق الثانوية العامة، حتى يتسنى لهم التقديم للصف الأول الثانوي، حيث يصل المجموع الكلي للمواد الدراسية للترم الثاني: 140 درجة، كما يلي:

مادة اللغة العربية: 40 درجة

مادة اللغة الإنجليزية: 30 درجة

مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

مادة الرياضيات: 30 درجة

مادة العلوم: 20 درجة

توزيع الدرجات تساهم في تحديد أداء الطلاب في كل من المواد المقررة خلال الترم الثاني، ويسهل فهم مدى استيعابهم وفهمهم للمواد المختلفة التي درسوها.