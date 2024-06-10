“مجانا 100%“ خطوات تحديث واتساب جي بي الجديد هيغنيك عن الواتسات العادي.. تجربة مميزة!

واتساب جي بي الجديد، مستخدمو تطبيق واتساب جي بي بإمكانهم الاستمتاع بالتحديث الأخير له والذي أضيفت اليه بعض المزايا الجديدة والتي تجعل تجربة الدردشة من خلاله أكثر روعة وسلاسة، ويعد واتساب جي بي نسخة مطورة من تطبيق واتساب الأصلي ولكنها تتضمن خصائص مميزة وتخلو من العيوب والمشاكل التي تزعج مستخدمو التطبيق الأصلي، وسنقدم لكم اليوم في هذا المقال طريقة تحديث واتساب جي بي وأهم المميزات الموجودة بالتطبيق.

خطوات تحديث واتساب جي بي الجديد سعيا لرضاء العملاء وتلبية لرغباتهم تم تحديث تطبيق واتساب جي بي وإضافة العديد من الخصائص والمزايا للتطبيق بالإضافة الى حل المشاكل التي كان يشكو منها البعضن ليكون بذلك هو التطبيق المفضل لملايين المستخدمين وواحدا من أفضل تطبيقات التواصل الاجتماعي ومن أكثرها انتشارا، ولتحميل التحديث الأخير من تطبيق واتساب جي بي قم باتباع الاتي : اولا افتح متصفح الانترنت جوجل او فاير فوكس من جهازك.

في شريط البحث اكتب “تحديث واتساب جي بي”.

ادخل الى احد المواقع الموثوقة والآمنة لتحميل التطبيق.

اضغط على ايقونة “تحميل” ليتم تنزيل التطبيق بالتحديث الجديد على هاتفك.

بعد اكتمال خطوات تثبيت التطبيق ستتمكن من فتحه والبدء بدردشة ممتعة مع أصدقائك. مميزات واتساب جي بي الجديد هناك العديد من المميزات التي يتمتع بها تطبيق واتساب جي بي والتي جعلته يجذب اليه ملايين المستخدمين الذين أصبحوا يفضلونه على تطبيقات الدردشة الاخرى، وفيما يلي أبرز مميزات التطبيق : يمكن للمستخدم أن يرسل ما يزيد عن 600 رسالة جماعية في نفس الوقت.

كما يمكنه اخفاء حالته واخفاء قيد الكتابة واخفاء علامة رؤية الرسائل.

يوجد بالتطبيق خاصية تمنع الحظر مما يجعل التطبيق اكثر امانا.

إمكانية الغاء علامة اعادة التوجيه حتى لا يقوم المستلم بإرسالها لآخرين.