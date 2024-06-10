“شغلك هيبقي أسهل بكتير” لا تفوت فرصة الاستفادة من مزايا واتساب بيزنس الجديدة!

يوفر واتس اب بيزنس لأصحاب الأعمال تعامل سلس مع العملاء وبناءً على ذلك ارتفع عدد مستخدمي هذا التطبيق في الآونة الأخيرة، خاصةً بعد اتجاه الكثير إلى العمل أونلاين مما جعل البعض يبحث عن أسهل طرق للتواصل للتعاون في توفير والحصول على مختلف الخدمات بين العامل وصاحب العمل، لذلك كان من السهل استخدام واتساب أعمال لأنه لا يحتاج إلى تسجيل الأرقام في جهات الاتصال بالإضافة إلى رسائل الرد التلقائية التي يتم ضبطها للرد في حال انشغالك.

ميتا تطلق مزايا جديدة لمستخدمي واتساب بيزنس

تمكنت شركة ميتا من توفير بعض المزايا الحصرية إلى تطبيق المراسلة واتس اب بيزنس، تشمل دعم الذكاء الاصطناعي وأيضًا توثيق الحسابات:

مساعد واتساب AI

وفرت الشركة ميزة الدعم بالذكاء الاصطناعي من أجل مساعدة أصحاب الأعمال في مهامهم وبالتالي تعمل على تسهيل التواصل مع المستهلك، وجدير بالذكر أن هذه الميزة سيتم طرحها تدريجيًا خلال الفترة المقبلة:

وعليه فقد حرصت الشركة على تحسين جوانب التجارية بين العميل وصاحب العمل.

أيضًا يتمكن مساعد الذكاء الاصطناعي من الرد السريع على العملاء في أي وقت.

كما تساهم هذه الميزة في إنشاء إعلانات لكل من منصة فيسبوك وانستجرام، بل وإخطار العملاء بالعناصر المتبقية من المشتريات الجديدة.

حسابات تم التحقق منها

قريبًا سيتمكن مستخدمي واتساب أعمال من الحصول على شارات التحقق وتظهر على هيئة علامة اختيار بيضاء في دائرة خضراء إلى النشاط التجاري، مما يساهم في تأكيد الأمان في التعامل مع أصحاب هذه الحسابات، وجدير بالذكر أنه تم طرح شارات توثيق الحساب في الهند وكولومبيا والبرازيل وإندونيسيا.

ميزة الاتصال للشركات الكبيرة

هذه الميزة تم توفيرها من أجل إزالة الشكوك عن العملاء وذلك في الأعمال المتعلقة بفتح حساب مصرفي أو ترتيبات السفر، وجدير بالذكر أن الميزة ما تزال في مرحلة الاختبار وسيتم تطبيقها قريبًا.